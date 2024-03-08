مأرب… ضبط 11تاجر جملة متلاعبين بالأسعار وإحالتهم الى النيابة

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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نفذت فرق مكتب الصناعة والتجارة بمدينة مأرب نزولاً ميدانيا لضبط الأسعار استهدفت مراكز بيع الجملة في المدينة.

وخلال النزول تم ضبط 11تاجرا ثبت تلاعبهم بالأسعار وعدم التزامهم بالأسعار المحددة من قبل المكتب وسيتم إحالتهم الى النيابة.

وخلال النزول الميداني دعى مدير مكتب الصناعة والتجارة بمدينة مأرب ماجد شعلان المواطنين الى المشاركة المجتمعية في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات او زيادة في أسعار السلع.

مشيرا الى أن لدى المكتب خطة للإشراف على السوق خلال أيام شهر رمضان المبارك والتعامل بحزم مع كل متلاعب بأقوات الناس مستغلا الضروف الاقتصادية وتأرجح سعر الريال أمام العملات الأجنبية.