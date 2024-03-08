مأرب… ضبط 11تاجر جملة متلاعبين بالأسعار وإحالتهم الى النيابة قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم المليشيات يتوسل إلى محمد بن سلمان ليفربول يكتسح سبارتا براغ التشيكي بخماسية في الدوري الأوروبي مأرب تضخ دماء جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية - متخصصة في مجال الرماية والهندسة العسكرية الكونغرس يمنح بايدن الضوء الأخضر للتحرك العسكري ضد الحوثيين الأجهزة الأمنية تحبط عملية تهريب ضخمة لأجهزة اتصالات عسكرية السفير الأمريكي لدى اليمن يكشف عن مساعي أمريكية لايجاد مخارج دبلوماسية للحوثيين ويتهمهم بتقويض فرص التسوية برلماني يفشي أسرار علاقة المليشيات مع قيادي مؤتمري تحوّث مؤخراً - تسعى لـ ستدراجه من خارج اليمن لتولي رئاسة حكومتها : يستلم منهم 10 آلاف دولار شهريا استتساخ منصب مرشد الثورة الإيراني في اليمن ..تعرف على صلاحيات المنصب الجديد لزعيم المليشيات الحوثية الذي بشر به أحد قياداتهم وأثار جدلا واسعا وكالة بلومبرغ تكشف سبب قطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر وعلاقة المليشيات بالحادثة
نفذت فرق مكتب الصناعة والتجارة بمدينة مأرب نزولاً ميدانيا لضبط الأسعار استهدفت مراكز بيع الجملة في المدينة.
وخلال النزول تم ضبط 11تاجرا ثبت تلاعبهم بالأسعار وعدم التزامهم بالأسعار المحددة من قبل المكتب وسيتم إحالتهم الى النيابة.
وخلال النزول الميداني دعى مدير مكتب الصناعة والتجارة بمدينة مأرب ماجد شعلان المواطنين الى المشاركة المجتمعية في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات او زيادة في أسعار السلع.
مشيرا الى أن لدى المكتب خطة للإشراف على السوق خلال أيام شهر رمضان المبارك والتعامل بحزم مع كل متلاعب بأقوات الناس مستغلا الضروف الاقتصادية وتأرجح سعر الريال أمام العملات الأجنبية.