قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم المليشيات يتوسل إلى محمد بن سلمان ليفربول يكتسح سبارتا براغ التشيكي بخماسية في الدوري الأوروبي مأرب تضخ دماء جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية - متخصصة في مجال الرماية والهندسة العسكرية الكونغرس يمنح بايدن الضوء الأخضر للتحرك العسكري ضد الحوثيين الأجهزة الأمنية تحبط عملية تهريب ضخمة لأجهزة اتصالات عسكرية السفير الأمريكي لدى اليمن يكشف عن مساعي أمريكية لايجاد مخارج دبلوماسية للحوثيين ويتهمهم بتقويض فرص التسوية برلماني يفشي أسرار علاقة المليشيات مع قيادي مؤتمري تحوّث مؤخراً - تسعى لـ ستدراجه من خارج اليمن لتولي رئاسة حكومتها : يستلم منهم 10 آلاف دولار شهريا استتساخ منصب مرشد الثورة الإيراني في اليمن ..تعرف على صلاحيات المنصب الجديد لزعيم المليشيات الحوثية الذي بشر به أحد قياداتهم وأثار جدلا واسعا وكالة بلومبرغ تكشف سبب قطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر وعلاقة المليشيات بالحادثة برنامج عمران يكشف عن حياة اليمنيين ..يبث في رمضان على فضائية خليجية
توسل قيادي حوثي بارز اليوم الخميس ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بان يتكفل بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة جماعته الانقلابية.
وخاطب القيادي الحوثي علي ناصر قرشة المقرب من زعيم الجماعة في تغريدة له عبر حسابه بموقع اكس رصدها محرر مأرب برس"أناشد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإصدار توجيهاته إلى الجهات المعنيه بتقديم مرتبات سته اشهر لسد حاجات الشعب اليمني ولاسيما والناس في امس الحاجه في قدوم شهر رمضان".
وتابع :"نحن نحتسب ذالك من بند المرتبات المذكوره في خارطة الطريق".