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قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم المليشيات يتوسل إلى محمد بن سلمان

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص
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توسل قيادي حوثي بارز اليوم الخميس ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بان يتكفل بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة جماعته الانقلابية.

وخاطب القيادي الحوثي علي ناصر قرشة المقرب من زعيم الجماعة في تغريدة له عبر حسابه بموقع اكس رصدها محرر مأرب برس"أناشد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإصدار توجيهاته إلى الجهات المعنيه بتقديم مرتبات سته اشهر لسد حاجات الشعب اليمني ولاسيما والناس في امس الحاجه في قدوم شهر رمضان".


وتابع :"نحن نحتسب ذالك من بند المرتبات المذكوره في خارطة الطريق".

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