مأرب تضخ دماء جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية - متخصصة في مجال الرماية والهندسة العسكرية

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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احتفل المركز التدريبي العام للشرطة بمحافظة مأرب اليوم الخميس بتخرج دورات أمنية تخصصية في مجال الرماية والهندسة العسكرية وصاعقة مشتركة..



وفي حفل الختام الذي حضره وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد وعدد من القيادات العسكرية والأمنية أشاد اللواء بن عبود بما شاهده من مهارات قتالية عالية لدى الخريجين والمبرزين الذين تلقوا تدريبات نوعية ومكثفة خلال فترة التدريب والتأهيل بالمركز التدريبي العام للشرطة.

مؤكدا أن هذه الدورات الأمنية التخصصية التي تخرجت اليوم من ميدان التدريب وصناعة الأبطال ستمثل رافداً جديداً للمنظومة الأمنية للدفع بعجلة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، والارتقاء بالمستوى الأمني حسب ماذكر مركز سبأ الاعلامي.

من جانبه أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد أن هذه الدورات التدريبية التخصصية والأمنية تسعى إلى رفع المستوى الأمني، والعمل الحقيقي لرجال الأمن.

لافتاً إلى أن هذه الدورات النوعية سترفد قوات الأمن بشكل عام والجيش الوطني في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.