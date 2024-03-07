الكونغرس يمنح بايدن الضوء الأخضر للتحرك العسكري ضد الحوثيين الأجهزة الأمنية تحبط عملية تهريب ضخمة لأجهزة اتصالات عسكرية السفير الأمريكي لدى اليمن يكشف عن مساعي أمريكية لايجاد مخارج دبلوماسية للحوثيين ويتهمهم بتقويض فرص التسوية برلماني يفشي أسرار علاقة المليشيات مع قيادي مؤتمري تحوّث مؤخراً - تسعى لـ ستدراجه من خارج اليمن لتولي رئاسة حكومتها : يستلم منهم 10 آلاف دولار شهريا استتساخ منصب مرشد الثورة الإيراني في اليمن ..تعرف على صلاحيات المنصب الجديد لزعيم المليشيات الحوثية الذي بشر به أحد قياداتهم وأثار جدلا واسعا وكالة بلومبرغ تكشف سبب قطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر وعلاقة المليشيات بالحادثة برنامج عمران يكشف عن حياة اليمنيين ..يبث في رمضان على فضائية خليجية مصادر عسكرية توجه إنذارا أخيرا للشرعية وتكشف عن التطور الأخطر في مسار الحرب في اليمن وتطالب بسرعة التحرك اكتشاف تاريخي سعودي يعود لأكثر من ألف عام بمدينة جدة دبلوماسي رفيع يحذر الشرعية من تكرار الحسابات الخاطئة ويكشف عن فرصة سانحة لكسر بلطجة القوة لدى ميلشيا الحوثي واستعادة الدولة
يتجه الكونغرس لتجديد تفويض إدارة الرئيس جو بايدن باستخدام القوة العسكرية بمواصلة الغارات الجوية ضد جماعة الحوثي، بعد الثاني عشر من مارس الجاري.
وقال السيناتور الديمقراطي كريستوفر ميرفي إنه يمكن للكونغرس منح إدارة بايدن تفويضا لمدة محدودة وإنه سيطرح هذا الملف في الأيام القادمة.
هذا التوجه وفق أعضاء في المجلس، يأتي مع اقتراب انتهاء موعد التفويض الحالي، وذلك في الثاني عشر من مارس الجاري.
وفي 12 مارس، حيث ستكون إدارة بايدن أمام خيارين إما الحصول على تفويض من الكونغرس أو استغلال الرئيس سلطته لمد التفويض الحالي 30 يوما إضافية.
هذا وتوعّدت الولايات المتحدة "بمحاسبة" الحوثيين في اليمن على ضربة استهدفت ناقلة البضائع "أم في ترو كونفيدينس" وأسفرت عن سقوط 3 قتلى، وهم أول 3 أشخاص تودي هجمات الحوثيين على السفن بحياتهم.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، أنها قصفت مسيّرتين وصفتهما بأنهما "مركبتان جويتان غير مأهولتين" في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
واعتبرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن المسيّرتين "شكلتا تهديدا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أكدت مقتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تبنى الحوثيون استهدافها قرب شواطئ عدن اليمنية.
وقال بيان للقيادة المركزية إن الصاروخ أصاب السفينة قرب الساعة 11 والنصف صباحا بتوقيت صنعاء، وأكد وقوع أضرار جسيمة بالسفينة التي ذكر أنها مملوكة لجهة ليبيرية وترفع علم دولة بربادوس.
من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "سنواصل محاسبتهم. ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته".
وقال ميلر إن هجمات الحوثيين على السفن "لم تعطّل التجارة الدولية فحسب، ولم تؤد إلى اضطراب حرية الملاحة في مياه دولية فحسب، ولم تعرّض البحارة إلى الخطر فحسب، بل قتلت الآن عددا منهم".