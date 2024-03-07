الأجهزة الأمنية تحبط عملية تهريب ضخمة لأجهزة اتصالات عسكرية

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أحبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في منفذ شحن الحدودي، شرق البلاد، عملية تهريب ضخمة لأجهزة اتصالات عسكرية.
وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، ضبط معدات وأجهزة اتصالات لاسلكية أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عُمان.
وبحسب ما نشره الإعلام الأمني، فإن الأجهزة والمعدات المضبوطة كانت على متن شاحنة يقودها شخص يحمل الجنسية الباكستانية. وقد تمكنت أجهزة الشرطة بمنفذ شحن الحدودي من اكتشاف الأجهزة والمعدات وإحالتها مع المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ولم يشر بيان وزارة الداخلية اليمنية إلى وجهة الشحنة المضبوطة أو الجهة القادمة منها، في الوقت الذي يتم فيه إحباط الكثير من عمليات تهريب الأسلحة والأجهزة والمعدات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي.
وسبق الإعلان عن ضبط شحنات مماثلة لمعدات وأجهزة قيل إنها كانت في طريقها الى الحوثيين، فيما يعتبر منفذ شحن واحدا من الممرات التي تهرب خلالها معدات الأسلحة للحوثيين بطرق مختلفة، وفقاً لتقارير الخبراء الدوليين.
وكانت جمارك المنفذ"ضبطت قبل يومين "40 محرك سيرفو ثنائي الاستخدام تعمل من خلال البرمجة الآلية لحركتها، والتي تعتبر من السلع الاستراتيجية والممكن استخدامها لأغراض تخل بالأمن".