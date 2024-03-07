برلماني يمني يفشي أسرار علاقة حميمة تربط المليشيات مع قيادي مؤتمري تحوّث مؤخراً - تسعى المليشيات لـ ستدراجه من خارج اليمن لتولي رئاسة حكومتها :تصوروا أنه يستلم منهم عشرة آلاف دولار شهريا

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف برلماني في مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء اليوم الخميس عن مساعي حوثية لاستقطاب قيادي مؤتمري يتواجد حالياً في دولة أوروبية بهدف ترشيحه لان يكون رئيسا لحكومة الانقلاب في صنعاء خلفا لبن حبتور.



وذكر البرلماني الموالي لجماعة الحوثي الارهابية احمد سيف حاشد في تغريدة له عبر موقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن سلطات الانقلاب الحوثية تربطها علاقة حميمة بين القيادي المؤتمري المتحوث اخيرا ياسر اليماني وتقوم بتسليمه مبلغا ماليا قدره عشرة آلاف دولار شهرياً.

وتابع حاشد بالقول :"تصوروا أن ياسر اليماني يستلم منهم عشرة آلاف دولار شهريا!".



وزاد :"تصوروا إنهم يشتوا ياسر اليماني رئيس الحكومة القادمة في سلطة صنعاء".

وتابع اليماني في تغريدة أخرى :تصوروا إن البعض متفائل بالتغييرات الجذرية..!!

كيف سيكون حال المتفائلون عندما يتم تعيين ياسر اليماني رئيسا للوزراء.

إن تمت صدمة لا تعافي منها..

وعار لا يمحى ولا ينتهي.



ومؤخراً ظهر القيادي المؤتمري ياسر اليماني المتواجد حالياً في احدى الدول الغربية بتصريحات مؤيدة وداعمه لمشروع المليشيات الحوثية الارهابية معلناً اعتناق الديانة الحوثية التي تكفر بوحدانية الله و تؤمن باشراك زعمائها في التقديس والتمجيد.