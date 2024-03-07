برلماني يمني يفشي أسرار علاقة حميمة تربط المليشيات مع قيادي مؤتمري تحوّث مؤخراً - تسعى المليشيات لـ ستدراجه من خارج اليمن لتولي رئاسة حكومتها :تصوروا أنه يستلم منهم عشرة آلاف دولار شهريا استتساخ منصب مرشد الثورة الإيراني في اليمن ..تعرف على صلاحيات المنصب الجديد لزعيم المليشيات الحوثية الذي بشر به أحد قياداتهم وأثار جدلا واسعا وكالة بلومبرغ تكشف سبب قطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر وعلاقة المليشيات بالحادثة برنامج عمران يكشف عن حياة اليمنيين ..يبث في رمضان على فضائية خليجية مصادر عسكرية توجه إنذارا أخيرا للشرعية وتكشف عن التطور الأخطر في مسار الحرب في اليمن وتطالب بسرعة التحرك اكتشاف تاريخي سعودي يعود لأكثر من ألف عام بمدينة جدة دبلوماسي رفيع يحذر الشرعية من تكرار الحسابات الخاطئة ويكشف عن فرصة سانحة لكسر بلطجة القوة لدى ميلشيا الحوثي واستعادة الدولة مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس آليات التحركات السرية لقيادات الحرس الثوري الإيراني في اليمن وحجم نفوذها القيادي على الحوثيين تحت شعار السلام والتنمية ..إدارة تنمية المرأة بمأرب تحتفي باليوم العالمي للمرأة الأجهزة الأمنية بتعز تعلن القبض على مهرب الأدوية المنهوبة من فرع هيئة الأدوية بالمحافظة
كشف برلماني في مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء اليوم الخميس عن مساعي حوثية لاستقطاب قيادي مؤتمري يتواجد حالياً في دولة أوروبية بهدف ترشيحه لان يكون رئيسا لحكومة الانقلاب في صنعاء خلفا لبن حبتور.
وذكر البرلماني الموالي لجماعة الحوثي الارهابية احمد سيف حاشد في تغريدة له عبر موقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن سلطات الانقلاب الحوثية تربطها علاقة حميمة بين القيادي المؤتمري المتحوث اخيرا ياسر اليماني وتقوم بتسليمه مبلغا ماليا قدره عشرة آلاف دولار شهرياً.
وتابع حاشد بالقول :"تصوروا أن ياسر اليماني يستلم منهم عشرة آلاف دولار شهريا!".
وزاد :"تصوروا إنهم يشتوا ياسر اليماني رئيس الحكومة القادمة في سلطة صنعاء".
وتابع اليماني في تغريدة أخرى :تصوروا إن البعض متفائل بالتغييرات الجذرية..!!
كيف سيكون حال المتفائلون عندما يتم تعيين ياسر اليماني رئيسا للوزراء.
إن تمت صدمة لا تعافي منها..
وعار لا يمحى ولا ينتهي.
ومؤخراً ظهر القيادي المؤتمري ياسر اليماني المتواجد حالياً في احدى الدول الغربية بتصريحات مؤيدة وداعمه لمشروع المليشيات الحوثية الارهابية معلناً اعتناق الديانة الحوثية التي تكفر بوحدانية الله و تؤمن باشراك زعمائها في التقديس والتمجيد.