استتساخ منصب مرشد الثورة الإيراني في اليمن ..تعرف على صلاحيات المنصب الجديد لزعيم المليشيات الحوثية الذي بشر به أحد قياداتهم وأثار جدلا واسعا وكالة بلومبرغ تكشف سبب قطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر وعلاقة المليشيات بالحادثة برنامج عمران يكشف عن حياة اليمنيين ..يبث في رمضان على فضائية خليجية مصادر عسكرية توجه إنذارا أخيرا للشرعية وتكشف عن التطور الأخطر في مسار الحرب في اليمن وتطالب بسرعة التحرك اكتشاف تاريخي سعودي يعود لأكثر من ألف عام بمدينة جدة دبلوماسي رفيع يحذر الشرعية من تكرار الحسابات الخاطئة ويكشف عن فرصة سانحة لكسر بلطجة القوة لدى ميلشيا الحوثي واستعادة الدولة مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس آليات التحركات السرية لقيادات الحرس الثوري الإيراني في اليمن وحجم نفوذها القيادي على الحوثيين تحت شعار السلام والتنمية ..إدارة تنمية المرأة بمأرب تحتفي باليوم العالمي للمرأة الأجهزة الأمنية بتعز تعلن القبض على مهرب الأدوية المنهوبة من فرع هيئة الأدوية بالمحافظة توجيهات عاجلة من وزارة الأوقاف لتخفيف زحام المسافرين بمنفذ الوديعة
كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ”، اليوم الخميس، أنه من المرجح أن يكون سبب قطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر فبراير الماضي، هو المرساة “الهلب” الخاص بالسفينة “روبيمار” الغارقة التي هاجمها الحوثيون.
في أواخر فبراير الماضي، أشارت تقارير إلى تلف 3 كابلات للاتصالات في البحر الأحمر.
وفي هذا الخصوص، نقلت “بلومبرغ” عن المدير العام للجنة الدولية لحماية الكابلات البحرية رايان ووبشال، قوله: إن “القصف الحوثي تسبب على الأغلب في سقوط مرساة السفينة، مما أسفر عن تلف كابلات قريبة من موقع سقوطها تحت الماء”.
وتواجه اللجنة، وهي المجموعة التي تمثل مشغلي الكابلات البحرية، عقبات فيما يخص تأمين عمليات إصلاح تلك الكابلات، في ظل استمرار هجمات الحوثيين.
وكانت السفينة التجارية “روبيمار”، التي ترفع علم بيليز والمحملة بـ41 ألف طن من الأسمدة، قد تعرضت لقصف صاروخي حوثي في منتصف فبراير الماضي، قبالة الساحل الغربي لليمن.
وبعد أيام، تضررت كابلات الاتصالات في نفس المنطقة.
وتخلى الطاقم عن السفينة التي يبلغ طولها 172 متراً بعد إسقاط أحد مراسيها، وانجرفت السفينة لمدة أسبوعين تقريباً عبر منطقة البحر الأحمر المكتظة بالكابلات، قبل أن تغرق السبت.
– الإنترنت والبحر الأحمر
ويعد البحر الأحمر طريقاً مهماً لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، وقد انقطعت الكابلات الثلاثة عن الاتصال بالإنترنت نتيجة للهجمات.
وفقاً للتقديرات، فإن هذه الكابلات تحمل حوالي 25% من قدرة الاتصالات في المنطقة، ورغم إعادة توجيه بيانات الاتصالات التي تمر عبر الكابلات المتضررة، فإن الحادث يسلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت البحر الأحمر، خاصةً في المياه الضحلة نسبياً.
وأيضاً، يمثل الموقع تحديات كبيرة لعملية إصلاح الكابلات، ويسعى المشغلون جاهدين لتحديد نوع التأمين الذي تحتاجه شركات الصيانة الخاصة بهم للعمل في مناطق النزاع.
وفي الظروف العادية، تستطيع السفن الوصول إلى خرائط الكابلات البحرية وتجنب إسقاط مراسيها في تلك المناطق، وهناك 14 كابلا قيد الخدمة تمر عبر البحر الأحمر، بالإضافة إلى 6 كابلات أخرى مخطط لها.