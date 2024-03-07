دبلوماسي رفيع يحذر الشرعية من تكرار الحسابات الخاطئة ويكشف عن فرصة سانحة لكسر بلطجة القوة لدى ميلشيا الحوثي واستعادة الدولة

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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اعتبر السياسي المخضرم وسفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور " ياسين سعيد نعمان" أن التطورات الطارئة في البحر الأحمر والاصطفاف الإقليمي والدولي لمناهضة تهديدات الحوثيين لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية يمثل فرصة سانحة للحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على الحديدة وكسر بلطجة القوة لدى ميلشيا الحوثي .

وحذر الدكتور " ياسين سعيد نعمان " في منشور مطول له على منصة أكس – رصده مأرب برس – من تكرار الحسابات الخاطئة التي تسببت في ضياع فرصة تحرير الحديدة في العام 2018م مشيرا الى أن "جبهة الساحل الغربي كانت في المعركة مع الحوثي ومشروع التوسع الايراني ، هي العنصر الحاسم الذي كانت مقاليده بيد الشرعية وتحالف دعمها ، وكانت بقية الجبهات وخاصة جبهة نهم تنتظر نتائج المعركة هناك لتواصل زحفها نحو صنعاء وكان كان يمكن أن تغير مجرى الأحداث بصورة يتحقق معها السلام لو أن الأمور سارت الى النهاية ".

ولفت سفير اليمن في لندن الى أن التخلي عن الفرصة التي سنحت للشرعية في العام 2018م لتحرير الحديدة والتقدم صوب العاصمة صنعاء شكّل التخلي وخسارتها تسبب في "فقدان أهم عناصر القوة في المعركة ومعها كل فرص للسلام ، وأدخلت البلاد في حرب بلا نهاية انتقلت معها المبادرة للمليشيات الحوثية" .

وأكد الدكتور " ياسين سعيد نعمان " الى أن "اليوم ، وفي نفس المكان تًقدم متغيرات الأحداث فرصة جديدة لاستعادة المبادرة التي بواسطتها فقط يمكن تحقيق السلام ، وذلك باستعادة هذا الموقع من البلاد بالقوة بعد أن ظلت جماعة الحوثي تناور وترفض تنفيذ اتفاق استوكهولم ٢٠١٨ الذي أوقف معركة استرداد الحديدة وموانئها " مشددا الى أنه "لا سبيل إلى السلام إلا بأن يُكسر جموح الحرب وبلطجة القوة عند هذه الجماعة هنا وفي المكان الذي تم الاعتقاد ذات يوم أن السلام سيصنع فيه باتفاق لا تسنده القوة وامتلاك المبادرة ."

كما اعتبر أن "ضياع هذه الفرصة ، مرة أخرى ، سيباعد المسافة نحو السلام ، وسيطيل أمد الحرب ، ويعمق الكارثة ، فنحن أمام جماعة لا تستطيع العيش إلا بالحرب ، ولذلك لا غرابة أن تعطل كل جهود السلام بالإصرار على اغراق البلاد في كارثة التدمير ولا تبالي ".