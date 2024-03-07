اكتشاف تاريخي سعودي يعود لأكثر من ألف عام بمدينة جدة دبلوماسي رفيع يحذر الشرعية من تكرار الحسابات الخاطئة ويكشف عن فرصة سانحة لكسر بلطجة القوة لدى ميلشيا الحوثي واستعادة الدولة مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس آليات التحركات السرية لقيادات الحرس الثوري الإيراني في اليمن وحجم نفوذها القيادي على الحوثيين تحت شعار السلام والتنمية ..إدارة تنمية المرأة بمأرب تحتفي باليوم العالمي للمرأة الأجهزة الأمنية بتعز تعلن القبض على مهرب الأدوية المنهوبة من فرع هيئة الأدوية بالمحافظة توجيهات عاجلة من وزارة الأوقاف لتخفيف زحام المسافرين بمنفذ الوديعة طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة اقليم سبأ ينظمون حلقة نقاشية عن الاصطفافات الدولية برعاية المركز القومي شاهد.. تركي آل الشيخ يغري الأهلي والزمالك بجائزة خاصة مطلية بالذهب للفائز بكأس مصر 190 يمنيا عالقا يصلون أرض الوطن مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا ''تلمودية''
كشفت معلومات خاصة حصل عليها "مأرب برس" عن تحركات محاطة بالسرية لقيادات من الحرس الثوري الإيراني من صنعاء الى المواقع والمحافظات الاخرى عبر سيارات مصفحة تابعة للأمم المتحدة وأخرى عليها شعار الصليب الاحمر الدولي.
وبحسب المعلومات المستقاة من مصادر مرافقة لقيادات في الحرس الثوري الإيراني بصنعاء فإن القيادات الإيرانية هي من تتحكم في القرار العسكري والامر الناهي ولا سلطة لقيادات المليشيات الحوثية في الشؤون العسكرية..