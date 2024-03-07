مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس آليات التحركات السرية لقيادات الحرس الثوري الإيراني في اليمن وحجم نفوذها القيادي على الحوثيين

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 314

كشفت معلومات خاصة حصل عليها "مأرب برس" عن تحركات محاطة بالسرية لقيادات من الحرس الثوري الإيراني من صنعاء الى المواقع والمحافظات الاخرى عبر سيارات مصفحة تابعة للأمم المتحدة وأخرى عليها شعار الصليب الاحمر الدولي.

وبحسب المعلومات المستقاة من مصادر مرافقة لقيادات في الحرس الثوري الإيراني بصنعاء فإن القيادات الإيرانية هي من تتحكم في القرار العسكري والامر الناهي ولا سلطة لقيادات المليشيات الحوثية في الشؤون العسكرية..