تحت شعار السلام والتنمية ..إدارة تنمية المرأة بمأرب تحتفي باليوم العالمي للمرأة

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_عبدالله العطار

عدد القراءات 83

أقامت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة مأرب، اليوم، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءا باليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من مارس من كل عام، تحت شعار " السلام والتنمية".

وأكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، التزام الحكومة وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب بتوجهاتها الثابتة في دعم وتشجيع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا ،وإشراكها في برامج التنمية ، وتعزيز دورها المرجو في كافة المجالات .. مؤكداً أن المرأة اليمنية كانت وستبقى عنصرا فاعلا ورافدا مهما في الوقوف إلى جانب أخيها الرجل لبناء الوطن وتنميته ، والنهوض بواقعه إلى مصاف التقدم المأمول.

وأوضح أن المرأة اليمنية في مناطق سيطرة المليشيا تواجه انتكاسا وتراجعا مخيفا في كافة الحقوق الأساسية، وتتعرض للانتهاكات البشعة لإنسانيتها ، والتجاوازات الجسيمة ،وتعاني أوضاعا مأساوية على الصعيد الاقتصادي والصحي والإنساني.

من جهة أخرى استعرض مدير عام إدارة تنمية المرأة بمحافظة مأرب "فندة العماري " ما حققته المرأة اليمنية من مكاسب وإنجازات ونجاحات في مختلف المجالات، وخطواتها التاريخية المشرفة والمتماهيو مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته.

وأشادت بما تقوم به المرأة اليمنية من أدوار ريادية عظيمة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية في مختلف المراحل النضالية.... داعية إلى منح المرأة مزيدا من الاهتمام بما يلبي احتياجاتها ويعزز طموحاتها المشروعة، ويتواءم مع ماتقدمه ،للوصول إلى التمكين الاقتصادي والإداري والسياسي .

بدورها أكدت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقتها 'فاطمة ردمان"، على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع والتنمية المجتمعية المنشودة في بلادنا .. مبينة ما تدفعه المرأة من ثمن باهظ في ظل حرب المليشيا... ،

فهي بحاجة للحرية والملاذ الآمن الذي تلبي جزءا منه المنظمات العاملة في مجال التدريب وتوفير فرص العمل وطالبت بضرورة دمج المرأة في مختلف القطاعات، وإشراكها في صنع القرار، وتجاوز التهميش والإقصاء الذي عانته السنوات الماضية. وفي ختام الفعالية تم تكريم 42 امرأة من المبرزات في مختلف المكاتب بالشهادات التقديرية والمكافآت التحفيزية.