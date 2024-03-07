تحت شعار السلام والتنمية ..إدارة تنمية المرأة بمأرب تحتفي باليوم العالمي للمرأة الأجهزة الأمنية بتعز تعلن القبض على مهرب الأدوية المنهوبة من فرع هيئة الأدوية بالمحافظة توجيهات عاجلة من وزارة الأوقاف لتخفيف زحام المسافرين بمنفذ الوديعة طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة اقليم سبأ ينظمون حلقة نقاشية عن الاصطفافات الدولية برعاية المركز القومي شاهد.. تركي آل الشيخ يغري الأهلي والزمالك بجائزة خاصة مطلية بالذهب للفائز بكأس مصر 190 يمنيا عالقا يصلون أرض الوطن مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا ''تلمودية'' البيت الأبيض ينفي ما وصفها ''مزاعم'' الحوثيين بشأن السفينة المستهدفة في خليج عدن قتلى لأول مرة في هجوم حوثي على سفينة.. التفاصيل الكاملة حول عدد القتلى وجنسيتهم ومصير باقي الطاقم ووضع السفينة ونوع الصاروخ الذي استهدفها السيتي وريال مدريد يتأهلان الى ربع نهائي أبطال أوروبا
أعلنت الاجهزة الامنية بمحافظة تعز، ضبط الشخص مهرب الادوية المنهوبة من فرع مخازن الهيئة العليا للأدوية واستعادة الكميات المنهوبة، ويجري تحرزيها مع الجهات المختصة والقضائية تمهيداً لاتلافها.
وأوضحت وكيلة المحافظة للشؤون الصحية ورئيسة اللجنة المكلفة بمتابعة استعادة الادوية المهربة والمنهوبة الدكتورة إيلان عبد الحق، أن الحملة الأمنية المشتركة من الاجهزة الامنية والشرطة العسكرية، تمكنت من القبض على مهرب الادوية( ه. غ .ح. س) واستعادة الادوية المهربة التي تم نهبها من قبل مسلحين وتسليمها لقيادة المحور تمهيداً لتسليمها لفرع هيئة الادوية.
وذكرت انه حالياً يتم ملاحقة المسلحين المتورطين بنهب الادوية من مخازن هيئة الادوية وتقديمهم للعدالة.
واشارت الى أن اللجنة التي شكلها المحافظ، قامت اليوم بجرد كميات الادوية المهربة والمنهوبة من فرع الهيئة من اجل مطابقتها وتحريزها واستكمال الاجراءات القانونية تمهيداً لاتلافها.
ويوم الاحد الماضي اقتحمت مجموعة مسلحة بينهم أفراد يرتدون الزي العسكري، أمس، مقر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في تعز، وقامت بتهديد رئيس الهيئة وجميع الموظفين بالقنابل والأسلحة ونهب ادوية مهربة ومنتهية الصلاحية كانت جاهزة للإتلاف.