توجيهات عاجلة من وزارة الأوقاف لتخفيف زحام المسافرين بمنفذ الوديعة

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وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد _ قطاع الحج والعمرة_ تعميمًا عاجلا للمنشآت المعتمدة المعنية بتفويج المعتمرين لموسم ١٤٤٥هـ" وصل مأرب برس نسخة من " بتعليق إصدار تأشيرات العمرة مؤقتاً عبر منفذ الوديعة البري للفترة الأولى من يوم الأربعاء تاريخ 25 شعبان ١٤٤٥ هـ الموافق ٦ مارس ۲۰۲٤م ولمدة ثلاثة أيام تخفيفًا للطاقة الاستيعابية المحدودة التي يتحملها المنفذ لاسيما مع زيادة رحلات المغتربين والزوار خلال مواسم رمضان المبارك والأعياد.
وجاء توجيه وزارة الأوقاف تزامنا
مع توجيه الهيئة العامة للنقل البري بتعليق رحلات المسافرين عبر منفذ الوديعة مؤقتًا،
كما طالبت الوزارة بمنع السفر عبر سيارات الأجرة سواء كانت تحمل لوحة يمنية أو سعودية، واستثناء السيارات الخاصة على أن تكون أولوية الدخول لأصحاب العوائل، وأن لا يقل موديل السيارة عن ۲۰۱۳م وصالحة للسفر عبر الخطوط الطويلة.
ويأتي هذا التعميم بناء على التنسيق المشترك بين الوزارة _قطاع الحج والعمرة_والهيئة العامة للنقل البري والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تسهيل عملية التفويج وتنظيم مرور السيارات الخاصة بالنقل.
وأعادت الوزارة التذكير بتعميم سابق يقضي بالالتزام بنقل المعتمرين عبر شركات النقل المعتمدة فقط، وعدم نقلهم مع أصحاب التأشيرات الأخرى، حيث سيتم تخصيص مسار محدد لهم لتسهيل مرورهم.