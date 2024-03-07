طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة اقليم سبأ ينظمون حلقة نقاشية عن الاصطفافات الدولية برعاية المركز القومي

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ خاص

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نظم طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة اقليم سبأ اليوم الخميس حلقة نقاشية تحت عنوان الاصطفافات الدولية الارباح والخسائر برعاية المركز القومي للدراسات الاستراتيجية.

وفي مستهل الحلقة النقاشية القى الدكتور عبدالحميد عامر رئيس المركز القومي كلمة أوضح أن الهدف فتح افاق لطلاب العلوم السياسية في تحليل الوضع الاقليمي والدولي في ظل متغيرات معركة طوفان الاقصى والاصطفاف الغربي مع الكيان الصهيوني في عدوانها على قطاع.

وقال "عامر" ان المقاومة الفلسطينية اسقطت وهم القوة الصهيونية ماجعل النظام القائم يستدعي الثأر المسيحي ويقيم الجسور البرية والبحرية والجوية وتحريك الاساطيل الحربية ما يؤكد أن الكيان الصيوني ماهو الا رأس متقدم للغري ولايمكنهم التفريط به..مؤكدا الاهتمام بطلاب العلوم السياسية وتأهيلهم من خلال البرامج والأنشطة.

وتناولت محاور الحلقة النقاشية الاصطفافات الدولية في كلا من الاحتلال الاسرائيلي والغرب المسيحي و التاثيرات السلبية على الجمهورية اليمنية نتيجة تصعيد المليشيا الحوثية في المياه الاقليمية الدولية بالاضاف الى ارباح وخسائر روسيا والصين وافريقيا والشرق الاوسط في ظل المتغيرات بعد معركة طوفان الاقصى.

واثريت الحلقة النقاشية بعدد من المداخلات التي دعت لتكثيف مثل هذه الحلقات النقاشية لتنمية الوعي السياسي في مختلف شرائح المجتمع والتأكيد على الموقف اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.