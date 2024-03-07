تحت شعار السلام والتنمية ..إدارة تنمية المرأة بمأرب تحتفي باليوم العالمي للمرأة الأجهزة الأمنية بتعز تعلن القبض على مهرب الأدوية المنهوبة من فرع هيئة الأدوية بالمحافظة توجيهات عاجلة من وزارة الأوقاف لتخفيف زحام المسافرين بمنفذ الوديعة طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة اقليم سبأ ينظمون حلقة نقاشية عن الاصطفافات الدولية برعاية المركز القومي شاهد.. تركي آل الشيخ يغري الأهلي والزمالك بجائزة خاصة مطلية بالذهب للفائز بكأس مصر 190 يمنيا عالقا يصلون أرض الوطن مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا ''تلمودية'' البيت الأبيض ينفي ما وصفها ''مزاعم'' الحوثيين بشأن السفينة المستهدفة في خليج عدن قتلى لأول مرة في هجوم حوثي على سفينة.. التفاصيل الكاملة حول عدد القتلى وجنسيتهم ومصير باقي الطاقم ووضع السفينة ونوع الصاروخ الذي استهدفها السيتي وريال مدريد يتأهلان الى ربع نهائي أبطال أوروبا
نظم طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة اقليم سبأ اليوم الخميس حلقة نقاشية تحت عنوان الاصطفافات الدولية الارباح والخسائر برعاية المركز القومي للدراسات الاستراتيجية.
وفي مستهل الحلقة النقاشية القى الدكتور عبدالحميد عامر رئيس المركز القومي كلمة أوضح أن الهدف فتح افاق لطلاب العلوم السياسية في تحليل الوضع الاقليمي والدولي في ظل متغيرات معركة طوفان الاقصى والاصطفاف الغربي مع الكيان الصهيوني في عدوانها على قطاع.
وقال "عامر" ان المقاومة الفلسطينية اسقطت وهم القوة الصهيونية ماجعل النظام القائم يستدعي الثأر المسيحي ويقيم الجسور البرية والبحرية والجوية وتحريك الاساطيل الحربية ما يؤكد أن الكيان الصيوني ماهو الا رأس متقدم للغري ولايمكنهم التفريط به..مؤكدا الاهتمام بطلاب العلوم السياسية وتأهيلهم من خلال البرامج والأنشطة.
وتناولت محاور الحلقة النقاشية الاصطفافات الدولية في كلا من الاحتلال الاسرائيلي والغرب المسيحي و التاثيرات السلبية على الجمهورية اليمنية نتيجة تصعيد المليشيا الحوثية في المياه الاقليمية الدولية بالاضاف الى ارباح وخسائر روسيا والصين وافريقيا والشرق الاوسط في ظل المتغيرات بعد معركة طوفان الاقصى.
واثريت الحلقة النقاشية بعدد من المداخلات التي دعت لتكثيف مثل هذه الحلقات النقاشية لتنمية الوعي السياسي في مختلف شرائح المجتمع والتأكيد على الموقف اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.