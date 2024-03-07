شاهد.. تركي آل الشيخ يغري الأهلي والزمالك بجائزة خاصة مطلية بالذهب للفائز بكأس مصر 190 يمنيا عالقا يصلون أرض الوطن مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا ''تلمودية'' البيت الأبيض ينفي ما وصفها ''مزاعم'' الحوثيين بشأن السفينة المستهدفة في خليج عدن قتلى لأول مرة في هجوم حوثي على سفينة.. التفاصيل الكاملة حول عدد القتلى وجنسيتهم ومصير باقي الطاقم ووضع السفينة ونوع الصاروخ الذي استهدفها السيتي وريال مدريد يتأهلان الى ربع نهائي أبطال أوروبا الجيش الإسرائيلي، يكشف عن خسائر وبأعداد غير مسبوقة في صفوفة و يحملون رتب رفيعة منذ طوفان الأقصى بالخرائط.. أين ومتى يحدث أول كسوف كلي للشمس بـ2024؟ الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة ريال مدريد يبلغ ربع النهائي رغم تعادله مع لايبزيغ
أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن منح جائزة خاصة لبطل كأس مصر لكرة القدم هذا العام.
وتستضيف السعودية غدا الجمعة أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يقام خارج البلاد، عندما يتواجه الأهلي وغريمه الزمالك في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.
ويقام نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة لدرع ذهبي خاص سيقدمه موسم الرياض لبطل كأس مصر، بخلاف الكأس التقليدية المخصصة للفائز باللقب.
كما سيحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفا والاتحاد المصري على مليوني دولار.