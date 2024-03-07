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شاهد.. تركي آل الشيخ يغري الأهلي والزمالك بجائزة خاصة مطلية بالذهب للفائز بكأس مصر

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن منح جائزة خاصة لبطل كأس مصر لكرة القدم هذا العام.

وتستضيف السعودية غدا الجمعة أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يقام خارج البلاد، عندما يتواجه الأهلي وغريمه الزمالك في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

ويقام نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة لدرع ذهبي خاص سيقدمه موسم الرياض لبطل كأس مصر، بخلاف الكأس التقليدية المخصصة للفائز باللقب.

كما سيحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفا والاتحاد المصري على مليوني دولار.

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