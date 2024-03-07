190 يمنيا عالقا يصلون أرض الوطن

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وصلت فجر اليوم الخميس دفعة جديدة من المواطنين اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان السودانية تضم نحو 190 مواطنا،، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن الدولي.
وقال مصدر في طيران اليمنية" وصلت هذه الدفعة من المواطنين اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان إلى مطار عدن، والبالغ عددهم 190 مواطنا منهم 136 كبيرا و 39 طفلا و 15 رضيعا، على رحلتنا رقم IY6321 ، التي كانت قد أقلعت في وقت سابق مساء أمس الأربعاء من مطار عدن الدولي إلى بورتسودان لنقل العالقين إلى أرض الوطن".
وأضاف المصدر لوكالة سبأ "أن عملية نقل اليمنيين العالقين من السودان إلى الوطن، كان لها أثر إيجابي كبير جدا بين أوساط العالقين، كونها ساهمت في لم شملهم بذويهم وتخفيف معاناتهم جرّاء الأوضاع الصعبة واستمرار الصراع الدائر في السودان".
وتم إجلاء هولاء اليمنيين العالقين في السودان منذ اندلاع الحرب هناك في ابريل العام الماضي، على نفقة رجل الأعمال اليمني الشيخ عبد السلام أمين الحاج.