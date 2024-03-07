190 يمنيا عالقا يصلون أرض الوطن مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا ''تلمودية'' البيت الأبيض ينفي ما وصفها ''مزاعم'' الحوثيين بشأن السفينة المستهدفة في خليج عدن قتلى لأول مرة في هجوم حوثي على سفينة.. التفاصيل الكاملة حول عدد القتلى وجنسيتهم ومصير باقي الطاقم ووضع السفينة ونوع الصاروخ الذي استهدفها السيتي وريال مدريد يتأهلان الى ربع نهائي أبطال أوروبا الجيش الإسرائيلي، يكشف عن خسائر وبأعداد غير مسبوقة في صفوفة و يحملون رتب رفيعة منذ طوفان الأقصى بالخرائط.. أين ومتى يحدث أول كسوف كلي للشمس بـ2024؟ الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة ريال مدريد يبلغ ربع النهائي رغم تعادله مع لايبزيغ أول دولة عظمى تعلن دعم عضوية كاملة لـ دولة فلسطين في الأمم المتحدة 2
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وسط "حماية مشددة" من الشرطة الإسرائيلية.
وأضافت الوكالة أن المستوطنين "قاموا بجولات استفزازية داخل باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية".
واشارت إلى أن جماعات من المستوطنين تقتحم المسجد بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت.