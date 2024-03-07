مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا ''تلمودية''

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وسط "حماية مشددة" من الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت الوكالة أن المستوطنين "قاموا بجولات استفزازية داخل باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية".

واشارت إلى أن جماعات من المستوطنين تقتحم المسجد بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت.