البيت الأبيض ينفي ما وصفها ''مزاعم'' الحوثيين بشأن السفينة المستهدفة في خليج عدن

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن البيت الأبيض، أن سفينة "ترو كونفيدنس" التي استهدفها الحوثيين في خليج عدن، مملوكة لليبيريا وليست أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحافي: "اليوم، قتل الحوثيون مدنيين أبرياء بينما يواصلون هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية الدولية، مما ألحق الضرر بالدول في جميع أنحاء العالم. وكانت السفينة التي هاجموها هي سفينة شحن مملوكة ليبيريا وترفع علم بربادوس. إنها ليست سفينة أمريكية على عكس ما يزعمه الحوثيون".

وأضافت: "هذه الهجمات المتهورة التي شنها الحوثيون المدعومين من إيران لم تعطل التجارة الدولية فحسب، بل أودت أيضا بحياة البحارة الأبرياء من جميع أنحاء العالم الذين يقومون ببساطة بعملهم". ووفقا لها، فإن الولايات المتحدة تعول على دعم الدول الأخرى من أجل "وقف هذه الهجمات الفظيعة".

وردا على سؤال حول كيفية تصرف واشنطن في حالة تعرض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لهجوم، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "كنتم تشاهدون رد فعلنا منذ وقت ليس ببعيد، عندما قتل ثلاثة من جنودنا رأيتم رد فعلنا".

وحول إذا ما كان الجانب الأمريكي ينوي مواجهة الحوثيين "بشكل أكثر فعالية" في ضوء ما حدث، أجابت جان بيير: "ستستمر الولايات المتحدة بالتأكيد في اتخاذ الإجراءات، ونعتقد أننا تمكنا من تقليص إمكاناتهم من خلال الإجراءات التي اتخذناها في الأسابيع والأشهر الأخيرة".

وأضافت: "نحن نعلم أن هجماتنا أضعفت قدراتهم. وهذا الأمر المهم. لقد دمرنا كميات كبيرة من أسلحة الحوثيين. ويقوم جيشنا بشكل روتيني بتدمير صواريخ الحوثيين أثناء إعدادها للإطلاق، ولكن قبل استخدامها لمهاجمة السفن التجارية".

هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة امس الأربعاء، تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافها بصاروخ.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الجيش البريطاني قوله إن "طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم في خليج عدن غادرها عبر قوارب النجاة.