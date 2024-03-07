قتلى لأول مرة في هجوم حوثي على سفينة.. التفاصيل الكاملة حول عدد القتلى وجنسيتهم ومصير باقي الطاقم ووضع السفينة ونوع الصاروخ الذي استهدفها

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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سقط قتلى، لأول مرة في هجوم حوثي جديد استهدف سفينة في خليج عدن امس الاربعاء.

وزارة العمالة المهاجرة في مانيلا أكدت ان فلبينيين اثنين كانا من بين 3 من أفراد الطاقم الذين قتلوا جراء استهداف الحوثيين لسفينة الشحن «ترو كونفيدنس».

من جهتها اعلنت الجهة المالكة للسفينة المستهدفة قبالة اليمن نقل جميع أفراد الطاقم الـ 20 الناجيين إلى جيبوتي.

ونفذت البحرية الهندية تنفذ عملية إنقاذ لطاقم السفينة "ترو كونفيدنس" المستهدفة من قبل الحوثيين في خليج عدن.

هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طاقم السفينة "المتعدد الجنسيات أبلغ عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة"، فيما "لحقت أضرار جسيمة بالسفينة".

وأضاف أن الطاقم ترك "السفينة واستجابت السفن الحربية للتحالف وتقوم بتقييم الوضع".

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن السفينة ترو كونفيدنس استهدفت بصاروخ مضاد للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

فيما ذكرت مصادر ملاحية لمأرب برس بان سفينة الشحن التي استهدفتها الجماعة الحوثية مساء اليوم MV True Confidence مهددة بالغرق نتيجة اصابتها بأضرار جسيمة ...مشيرةً بان السفينة بدأت بحرف مسارها و انطفاء الاشارة الخاصة بها.

وكان مسؤول دفاعي أميركي ذكر لرويترز رؤية دخان متصاعد من ناقلة البضائع "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس قبالة اليمن ورؤية قارب نجاة قربها.

جماعة الحوثي الحوثي أعلنت مساء الأربعاء، "استهداف سفينة (TRUE CONFIDENCE) الأميركية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".

بدورها قالت السفارة البريطانية في اليمن، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن اثنين من طاقم سفينة تجارية استهدفها الحوثيون بقصف صاروخي في المياه الدولية بخليج عدن، توفيا، وذلك تعليقاً على بيان لمتحدث الحوثيين يعلن استهدافهم السفينة.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة إكس، "مات ما لا يقل عن 2 من البحارة الأبرياء. وكانت هذه هي النتيجة المحزنة ولكن الحتمية لإطلاق الحوثيين الصواريخ بشكل متهور على السفن الدولية".

وأضافت: "يجب أن يتوقفوا. وتعازينا الحارة لأسر الذين قتلوا والجرحى".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الجيش البريطاني قوله إن "طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم في خليج عدن غادرها عبر قوارب النجاة.