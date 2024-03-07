السيتي وريال مدريد يتأهلان الى ربع نهائي أبطال أوروبا

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تأهل مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، الى ربع نهائي، دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بعد فوز مانشستر بثلاثة اهداف مقابل هدف على كوبنهاغن الدنماركي، وتعادل الريال مع ضيفه لايبزيغ الالماني بهدف لهدف.

وسجل مانشستر اهدافه عبر المدافع السويسري مانويل أكانجي في الدقيقة (5) والأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة (9) والنروجي إرلينغ هالاند في الدقيقة (45+3)، فيما سجل النروجي مغربي الأصل محمد اليونسي هدف كوبنهاغن في الدقيقة (29) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر في إطار إياب دور الـ 16 للمسابقة.

وتأهل ريال على الرغم من تعادله مع لايبزيغ بهدف لكل منهما مستفيدا من فوزه عليه بهدف مقابل لا شي ذهابا، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا بسبب عدم احتساب هدف لأصحاب الأرض بداعي التسلل.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الريال في الدقيقة (65)، والمجري ويلي أوربان لفريقه لايبزيغ في الدقيقة (68) في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ 16 بدوري الأبطال.