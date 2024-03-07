البيت الأبيض ينفي ما وصفها ''مزاعم'' الحوثيين بشأن السفينة المستهدفة في خليج عدن قتلى لأول مرة في هجوم حوثي على سفينة.. التفاصيل الكاملة حول عدد القتلى وجنسيتهم ومصير باقي الطاقم ووضع السفينة ونوع الصاروخ الذي استهدفها السيتي وريال مدريد يتأهلان الى ربع نهائي أبطال أوروبا الجيش الإسرائيلي، يكشف عن خسائر وبأعداد غير مسبوقة في صفوفة و يحملون رتب رفيعة منذ طوفان الأقصى بالخرائط.. أين ومتى يحدث أول كسوف كلي للشمس بـ2024؟ الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة ريال مدريد يبلغ ربع النهائي رغم تعادله مع لايبزيغ أول دولة عظمى تعلن دعم عضوية كاملة لـ دولة فلسطين في الأمم المتحدة 2 تعرف على ظاهرة فلكية منتظرة في عدة دول هكذا اظهرت هجمات الحوثيين العجز الاستخباراتي الأمريكي في اليمن ؟ تقرير
تأهل مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، الى ربع نهائي، دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بعد فوز مانشستر بثلاثة اهداف مقابل هدف على كوبنهاغن الدنماركي، وتعادل الريال مع ضيفه لايبزيغ الالماني بهدف لهدف.
وسجل مانشستر اهدافه عبر المدافع السويسري مانويل أكانجي في الدقيقة (5) والأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة (9) والنروجي إرلينغ هالاند في الدقيقة (45+3)، فيما سجل النروجي مغربي الأصل محمد اليونسي هدف كوبنهاغن في الدقيقة (29) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر في إطار إياب دور الـ 16 للمسابقة.
وتأهل ريال على الرغم من تعادله مع لايبزيغ بهدف لكل منهما مستفيدا من فوزه عليه بهدف مقابل لا شي ذهابا، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا بسبب عدم احتساب هدف لأصحاب الأرض بداعي التسلل.
وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الريال في الدقيقة (65)، والمجري ويلي أوربان لفريقه لايبزيغ في الدقيقة (68) في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ 16 بدوري الأبطال.