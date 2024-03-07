الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة

الخميس 07 مارس - آذار 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاماً قياسية جديدة، اليوم (الخميس)، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2159.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2167 دولاراً. وتلقى الذهب دعماً، أمس (الأربعاء)، بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع» جنباً إلى جنب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.

وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.25 دولار وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 906.82 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1033.44 دولار