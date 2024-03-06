تطورات جديدة في حادثة استهداف الحوثيين لسفينة شحن في خليج عدن

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كشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية، مساء اليوم الأربعاء عن تطورات حادثة استهداف الحوثيين لسفينة MV TRUE CONFIDENCE في خليج عدن.
واوضحت البحرية البريطانية في بيان نشرته على منصه اكس رصده محرر مأرب برس "بأن طاقم السفينة تخلى عن قيادة السفينة ولم تعد تحت قيادته (NUC)، وكانت قوات التحالف تدعم السفينة والطاقم"، في الوقت الذي نصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي حالة مشبوهة.
وتابع البيان :تم إصابة MV TRUE CONFIDENCE في الموضع 115542N 04430248 وتعرضت لأضرار.
يذكر بان واشنطن كانت قد اعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين نتيجة هجوم حوثي صاروخي استهدف سفينة في خليج عدن.
وذكر موقع بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون بقصف حوثي للسفينة MV True Confidence بالبحر الأحمر.
فيما نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الحوثيين قتلوا اليوم مدنيين أبرياء عبر إجراءات وحشية متواصلة"حسب وصفه .
وكان الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي الارهابية يحيى سريع قد اعلن في وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء تنفيذ جماعته هجوماً صاروخيا استهدف سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ البحرية وكانت الإصابة دقيقة.
واوضح سريع في بيانه: "نفذنا هجوما على سفينة أمريكية بخليج عدن بالصواريخ البحرية وكانت الإصابة دقيقة"، مضيفا: "هاجمنا السفينة الأمريكية بعد رفض طاقمها لتحذيراتنا".
وزاد: نجدد التنبيه للسفن كافة بالتجاوب مع نداءات قواتنا البحرية، وعلى طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى.
هذا فيما ذكرت مصادر في البنتاغون الأمريكي ان ميلشيا الحوثي اطلقت صاروخا في اتجاه سفينة تجارية تحمل علم ليبريا مما تسبب في اشتعال الحرائق فيها قبيل ان يتمكن طاقم السفينه وعددهم "23" من مغادرة السفينية .
فيما ذكرت مصادر ملاحية لمأرب برس بان سفينة الشحن التي استهدفتها الجماعة الحوثية مساء اليوم MV True Confidence مهددة بالغرق نتيجة اصابتها بأضرار جسيمة ...مشيرةً بان السفينة بدأت بحرف مسارها و انطفاء الاشارة الخاصة بها.