عاجل..أول رد عسكري من واشنطن على الهجوم الحوثي الاخير في خليج عدن عاجل ..الخارجية الأمريكية تصعد لهجتها ضد ميلشيا الحوثي وتدعو دول العالم الى محاسبة الأخيرة وتتهمها بقتل الأبرياء بعد التسبب بتعطيل الملاحة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تورطت في تقديم التسهيلات المالية للحوثيين الكشف عن خطة أمريكية – بريطانية لتطوير وتعزيز قدرات القوات البحرية اليمنية للسيطرة على المياه الإقليمية اليمنية والتصدي للحوثيين واشنطن تتحدث عن قتلى وجرحى نتيجة هجوم حوثي صاروخي استهدف سفينة في خليج عدن - مصادر مأرب برس تكشف حالة السفينة المستهدفة ..أول هجوم صاروخي للحوثيين يتسبب في سقوط قتلي وجرحي من طاقم سفينة ليبرالية وانقطاع الاتصال مع الأخير تشييع جثمان المناضل الشيخ محمد حميد أبو حاتم بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تستهدف سفينه تجارية بالقرب من سواحل خليج عدن يتسبب في انجرافها بالبحر واتجاهها للغرق رئيس إعلامية حزب الإصلاح يكشف حقيقة وجود اتصالات أجراها الحزب مع المليشيات بصورة منفردة موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يعلنون الإضراب رفضا للتعسفات الحوثية
شن سلاح الجو الامريكي والبريطاني قبل قليل عدة ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات في محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بان الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات في مطار الحديدة الدولي.
وهذا اول تحرك عسكري تقوم به واشنطن رداً على عملية الاستهداف الحوثية الاخيرة التي استهدفت في وقت سابق احدى سفن الشحن MV True Confidence في خليج عدن المملوكة لواشنطن ونتج عنه سقوط قتلى وجرحى واصابة السفينة بأضرار جسيمة تهددها بالغرق حسب ما ذكرت مصادر ملاحية لمأرب برس.