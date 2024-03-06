عاجل..أول رد عسكري من واشنطن على الهجوم الحوثي الاخير في خليج عدن

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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شن سلاح الجو الامريكي والبريطاني قبل قليل عدة ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات في محافظة الحديدة.



وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بان الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات في مطار الحديدة الدولي.



وهذا اول تحرك عسكري تقوم به واشنطن رداً على عملية الاستهداف الحوثية الاخيرة التي استهدفت في وقت سابق احدى سفن الشحن MV True Confidence في خليج عدن المملوكة لواشنطن ونتج عنه سقوط قتلى وجرحى واصابة السفينة بأضرار جسيمة تهددها بالغرق حسب ما ذكرت مصادر ملاحية لمأرب برس.