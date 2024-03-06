عاجل ..الخارجية الأمريكية تصعد لهجتها ضد ميلشيا الحوثي وتدعو دول العالم الى محاسبة الأخيرة وتتهمها بقتل الأبرياء بعد التسبب بتعطيل الملاحة

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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جددت وزارة الخارجية الأمريكية: تحميل ميلشيا الحوثيين مسؤولية هجماتهم على السفن التجارية ومواصلة تهديد سلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .

واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن "هجمات الحوثيين لم تعطل الملاحة الدولية فحسب بل تسببت الآن بقتل أبرياء".

ودعت الخارجية الأمريكية دول العالم إلى الحذو حذو الولايات المتحدة في محاسبة الحوثيين مشيرة الى أن يتم التنسيق بين واشنطن وشركائها في الصدد".