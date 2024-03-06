عاجل ..الخارجية الأمريكية تصعد لهجتها ضد ميلشيا الحوثي وتدعو دول العالم الى محاسبة الأخيرة وتتهمها بقتل الأبرياء بعد التسبب بتعطيل الملاحة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تورطت في تقديم التسهيلات المالية للحوثيين الكشف عن خطة أمريكية – بريطانية لتطوير وتعزيز قدرات القوات البحرية اليمنية للسيطرة على المياه الإقليمية اليمنية والتصدي للحوثيين واشنطن تتحدث عن قتلى وجرحى نتيجة هجوم حوثي صاروخي استهدف سفينة في خليج عدن - مصادر مأرب برس تكشف حالة السفينة المستهدفة ..أول هجوم صاروخي للحوثيين يتسبب في سقوط قتلي وجرحي من طاقم سفينة ليبرالية وانقطاع الاتصال مع الأخير تشييع جثمان المناضل الشيخ محمد حميد أبو حاتم بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تستهدف سفينه تجارية بالقرب من سواحل خليج عدن يتسبب في انجرافها بالبحر واتجاهها للغرق رئيس إعلامية حزب الإصلاح يكشف حقيقة وجود اتصالات أجراها الحزب مع المليشيات بصورة منفردة موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يعلنون الإضراب رفضا للتعسفات الحوثية حزب الإصلاح يدحض اخر تسريبات الحوثيين حول وجود مفاوضات سرية مع إيران
جددت وزارة الخارجية الأمريكية: تحميل ميلشيا الحوثيين مسؤولية هجماتهم على السفن التجارية ومواصلة تهديد سلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .
واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن "هجمات الحوثيين لم تعطل الملاحة الدولية فحسب بل تسببت الآن بقتل أبرياء".
ودعت الخارجية الأمريكية دول العالم إلى الحذو حذو الولايات المتحدة في محاسبة الحوثيين مشيرة الى أن يتم التنسيق بين واشنطن وشركائها في الصدد".