عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تورطت في تقديم التسهيلات المالية للحوثيين

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أصدرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين قالت وزارة الخزانة إنها جميعا سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لأحد جهات التسهيلات المالية لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وذكرت الخزانة في بيان أن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن ومقراهما في هونغ كونغ وفي جزر مارشال وسفينتين لدورها جميعا في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران يدعى سعيد الجمال.
وأضافت الوزارة أن الإيرادات من بيع السلع الأولية تدعم الحوثيين وهجماتهم على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويمثل تحرك اليوم الأربعاء أحدث محاولة من واشنطن للضغط على الحوثيين على خلفية هجماتهم على حركة الشحن. وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلات نفط بالإضافة إلى شركتين اتهمتها جميعا بالعمل مع الجمال.