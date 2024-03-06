الكشف عن خطة أمريكية – بريطانية لتطوير وتعزيز قدرات القوات البحرية اليمنية للسيطرة على المياه الإقليمية اليمنية والتصدي للحوثيين

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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كشف مصادر استخباراتية عن خطة أمريكية – بريطانية لتعزيز وتطوير قدرات القوات البحرية اليمنية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية لتمكينها من السيطرة على المياه الإقليمية اليمنية والتصدي لميلشيا الحوثي.

ونقلت وكالة " شيبا " الاستخباراتية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة " إن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وضعتا خطة طويلة المدى لتدريب وتأهيل القوات البحرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها أممياً لمساعدتها في السيطرة على مياهها الإقليمية".

وأكدت المصادر إن القوات البحرية اليمنية التي سيتم تدريبها ستتولى مهمة تأمين السواحل اليمنية وطرق التجارة الدولية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر وانه سيتم اختيار عناصر هذه القوات الموالية للحكومة من كافة المحافظات اليمنية، وسيتلقون تدريباً نوعياً في قواعد عسكرية خارج البلاد.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن ولندن تعتقدان أن هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لن تتوقف حتى لو توقفت الحرب الإسرائيلية على غزة.