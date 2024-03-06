واشنطن تتحدث عن قتلى وجرحى نتيجة هجوم حوثي صاروخي استهدف سفينة في خليج عدن - مصادر مأرب برس تكشف حالة السفينة المستهدفة

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 303

أعلنت واشنطن مساء اليوم الأربعاء مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين نتيجة هجوم حوثي صاروخي استهدف سفينة في خليج عدن.



وذكر موقع بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون بقصف حوثي للسفينة MV True Confidence بالبحر الأحمر.

فيما نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الحوثيين قتلوا اليوم مدنيين أبرياء عبر إجراءات وحشية متواصلة"حسب وصفه .

وكان الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي الارهابية يحيى سريع قد اعلن في وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء تنفيذ جماعته هجوماً صاروخيا استهدف سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ البحرية وكانت الإصابة دقيقة.

واوضح سريع في بيانه: "نفذنا هجوما على سفينة أمريكية بخليج عدن بالصواريخ البحرية وكانت الإصابة دقيقة"، مضيفا: "هاجمنا السفينة الأمريكية بعد رفض طاقمها لتحذيراتنا".

وزاد: نجدد التنبيه للسفن كافة بالتجاوب مع نداءات قواتنا البحرية، وعلى طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى.

هذا فيما ذكرت مصادر في البنتاغون الأمريكي ان ميلشيا الحوثي اطلقت صاروخا في اتجاه سفينة تجارية تحمل علم ليبريا مما تسبب في اشتعال الحرائق فيها قبيل ان يتمكن طاقم السفينه وعددهم "23" من مغادرة السفينية .

مصادر ملاحية اكدت لمأرب برس بان سفينة الشحن التي استهدفتها الجماعة الحوثية مساء اليوم MV True Confidence مهددة بالغرق نتيجة اصابتها بأضرار جسيمة ...مشيرةً بان السفينة بدأت بحرف مسارها و انطفاء الاشارة الخاصة بها.