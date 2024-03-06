آخر الاخبار

عاجل ..أول هجوم صاروخي للحوثيين يتسبب في سقوط قتلي وجرحي من طاقم سفينة ليبرالية وانقطاع الاتصال مع الأخير تشييع جثمان المناضل الشيخ محمد حميد أبو حاتم بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تستهدف سفينه تجارية بالقرب من سواحل خليج عدن يتسبب في انجرافها بالبحر واتجاهها للغرق رئيس إعلامية حزب الإصلاح يكشف حقيقة وجود اتصالات أجراها الحزب مع المليشيات بصورة منفردة موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يعلنون الإضراب رفضا للتعسفات الحوثية حزب الإصلاح يدحض اخر تسريبات الحوثيين حول وجود مفاوضات سرية مع إيران تحرك وشيك من الحكومة الشرعية لمقاضاة الشركة المالكة للسفينة الغارقة روبيما رحالة اليمن منير الدهمي يصل منفذ الوديعة متجها الى مكة المكرمة على ظهر جمل مارب برس يرصد انحسارا لافتا لمظاهر الاحتفاء الشعبي التقليدي بحول شهر رمضان بصنعاء ومناطق الحوثيين الأخرى 24 مبدعا يفوزون بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع بنسختها الرابعة

عاجل ..أول هجوم صاروخي للحوثيين يتسبب في سقوط قتلي وجرحي من طاقم سفينة ليبرالية وانقطاع الاتصال مع الأخير

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 625

كشف مسئول أمريكي عن سقوط قتلي وجرحي في الهجوم الذي شنته ميلشيا الحوثي واستهدف سفينة تجارية جديدة تحمل علم لييريا اثناء مرورها بالقرب من سواحل عدن .

وأكد المسئول الأمريكي في تصريحات للجزيرة أن البنتاغون تلقي تقارير تفيد بسقوط قتلي وجرحي في في الهجوم الذي شنته ميلشيا الحوثي واستهدف سفينة تجارية جديدة تحمل علم لييريا اثناء مرورها بالقرب من سواحل عدن مشيرا الى أن الاتصال انقطع مع طاقم السفينة وعددهم " 23" الذي كانت تصريحات لمصادر في وزارة الدفاع الامريكية اكدت انهم تمكنوا من مغادرة السفينة وان الأخيرة تتجة الى الغرق بعد انجرافها في البحر . 

إقراء أيضاً
مليشيا الحوثي تستهدف سفينه تجارية بالقرب من سواحل خليج عدن يتسبب في انجرافها با
رئيس إعلامية حزب الإصلاح يكشف حقيقة وجود اتصالات أجراها الحزب مع المليشيات بصورة
موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يعلنون الإضراب رفضا للتعسفات الحوثية
حزب الإصلاح يدحض اخر تسريبات الحوثيين حول وجود مفاوضات سرية مع إيران
تحرك وشيك من الحكومة الشرعية لمقاضاة الشركة المالكة للسفينة الغارقة روبيما
رحالة اليمن منير الدهمي يصل منفذ الوديعة متجها الى مكة المكرمة على ظهر جمل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول