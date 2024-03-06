عاجل ..أول هجوم صاروخي للحوثيين يتسبب في سقوط قتلي وجرحي من طاقم سفينة ليبرالية وانقطاع الاتصال مع الأخير

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مسئول أمريكي عن سقوط قتلي وجرحي في الهجوم الذي شنته ميلشيا الحوثي واستهدف سفينة تجارية جديدة تحمل علم لييريا اثناء مرورها بالقرب من سواحل عدن .

وأكد المسئول الأمريكي في تصريحات للجزيرة أن البنتاغون تلقي تقارير تفيد بسقوط قتلي وجرحي في في الهجوم الذي شنته ميلشيا الحوثي واستهدف سفينة تجارية جديدة تحمل علم لييريا اثناء مرورها بالقرب من سواحل عدن مشيرا الى أن الاتصال انقطع مع طاقم السفينة وعددهم " 23" الذي كانت تصريحات لمصادر في وزارة الدفاع الامريكية اكدت انهم تمكنوا من مغادرة السفينة وان الأخيرة تتجة الى الغرق بعد انجرافها في البحر .