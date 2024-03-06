عاجل ..أول هجوم صاروخي للحوثيين يتسبب في سقوط قتلي وجرحي من طاقم سفينة ليبرالية وانقطاع الاتصال مع الأخير تشييع جثمان المناضل الشيخ محمد حميد أبو حاتم بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تستهدف سفينه تجارية بالقرب من سواحل خليج عدن يتسبب في انجرافها بالبحر واتجاهها للغرق رئيس إعلامية حزب الإصلاح يكشف حقيقة وجود اتصالات أجراها الحزب مع المليشيات بصورة منفردة موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يعلنون الإضراب رفضا للتعسفات الحوثية حزب الإصلاح يدحض اخر تسريبات الحوثيين حول وجود مفاوضات سرية مع إيران تحرك وشيك من الحكومة الشرعية لمقاضاة الشركة المالكة للسفينة الغارقة روبيما رحالة اليمن منير الدهمي يصل منفذ الوديعة متجها الى مكة المكرمة على ظهر جمل مارب برس يرصد انحسارا لافتا لمظاهر الاحتفاء الشعبي التقليدي بحول شهر رمضان بصنعاء ومناطق الحوثيين الأخرى 24 مبدعا يفوزون بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع بنسختها الرابعة
كشف مسئول أمريكي عن سقوط قتلي وجرحي في الهجوم الذي شنته ميلشيا الحوثي واستهدف سفينة تجارية جديدة تحمل علم لييريا اثناء مرورها بالقرب من سواحل عدن .
وأكد المسئول الأمريكي في تصريحات للجزيرة أن البنتاغون تلقي تقارير تفيد بسقوط قتلي وجرحي في في الهجوم الذي شنته ميلشيا الحوثي واستهدف سفينة تجارية جديدة تحمل علم لييريا اثناء مرورها بالقرب من سواحل عدن مشيرا الى أن الاتصال انقطع مع طاقم السفينة وعددهم " 23" الذي كانت تصريحات لمصادر في وزارة الدفاع الامريكية اكدت انهم تمكنوا من مغادرة السفينة وان الأخيرة تتجة الى الغرق بعد انجرافها في البحر .