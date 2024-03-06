تشييع جثمان المناضل الشيخ محمد حميد أبو حاتم بمحافظة مأرب

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار - خاص

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شيع اليوم في محافظة مأرب جثمان فقيد الوطن المناضل محمد حميد أبو حاتم الذي وافته المنية أثناء تلقيه العلاج بجمهورية مصر العربية بداية الأسبوع الجاري.

وتقدم المشيعين عضو مجلس النواب الشيخ منصور الحنق ووكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، ووكيل محافظة صنعاء عايض عصدان، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات والاجتماعية، وجمع غفير من المواطنين.

ويعد الشيخ محمد حميد ابو حاتم من أوائل المشائخ الذين انحازوا قديما وحديثا للجمهورية وساهموا بقوة في محاربة المشروع الحوثي السلالي الإرهابي وأحد المرجعيات العرفية في محافظة صنعاء واليمن ككل.

والشيخ أبو حاتم عضو مؤتمر الحوار الوطني وأحد مرجعياته العرفية والاجتماعية.

وخلال التشييع أشاد المشيعون بالدور النضالي الكبير للفقيد الشيخ محمد حميد أبو حاتم على الصعيد الاجتماعي كونه أحد أهم المصلحين الاجتماعيين وعلى الصعيد السياسي كونه أحد الوجاهات الوطنية التي قاومت المد الحوثي السلالي الإرهابي وانحازت للجمهورية ودافعت عنها.