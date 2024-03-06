مليشيا الحوثي تستهدف سفينه تجارية بالقرب من سواحل خليج عدن يتسبب في انجرافها بالبحر واتجاهها للغرق

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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هاجمت ميلشيا الحوثي سفينة تجارية جديدة تحمل علم لييريا اثناء مرورها بالقرب من سواحل عدن وهو ما تسبب في انجراف السفينة وسط تاكيدات بانها تواجه مصير الغرق لتكون ثاني سفينة تجارية يتسبب الحوثيين في غرقها بعد السفيينة " روبيمار" التي لاتزال تداعيات الكارثة البيئية التي أحدثها تسرب حمولتها تلوث بحري انتشر على امتداد 18 ميل بحري.

وأكدت مصادر في البنتاغون الأمريكي ان ميلشيا الحوثي اطلقت صاروخا في اتجاه سفينة تجارية تحمل علم ليبريا مما تسبب في اشتعال الحرائق فيها قبيل ان يتمكن طاقم السفينه وعددهم "23" من مغادرة السفينية .

من جهته أكدت الشركة المالكة للسفينة أن الأخيرة أصيبت باضرار جسيمة مما تسبب في انجرافها في البحر مؤكدة انها تتجه صوب الغرق