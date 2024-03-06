عاجل ..أول هجوم صاروخي للحوثيين يتسبب في سقوط قتلي وجرحي من طاقم سفينة ليبرالية وانقطاع الاتصال مع الأخير تشييع جثمان المناضل الشيخ محمد حميد أبو حاتم بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تستهدف سفينه تجارية بالقرب من سواحل خليج عدن يتسبب في انجرافها بالبحر واتجاهها للغرق رئيس إعلامية حزب الإصلاح يكشف حقيقة وجود اتصالات أجراها الحزب مع المليشيات بصورة منفردة موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يعلنون الإضراب رفضا للتعسفات الحوثية حزب الإصلاح يدحض اخر تسريبات الحوثيين حول وجود مفاوضات سرية مع إيران تحرك وشيك من الحكومة الشرعية لمقاضاة الشركة المالكة للسفينة الغارقة روبيما رحالة اليمن منير الدهمي يصل منفذ الوديعة متجها الى مكة المكرمة على ظهر جمل مارب برس يرصد انحسارا لافتا لمظاهر الاحتفاء الشعبي التقليدي بحول شهر رمضان بصنعاء ومناطق الحوثيين الأخرى 24 مبدعا يفوزون بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع بنسختها الرابعة
هاجمت ميلشيا الحوثي سفينة تجارية جديدة تحمل علم لييريا اثناء مرورها بالقرب من سواحل عدن وهو ما تسبب في انجراف السفينة وسط تاكيدات بانها تواجه مصير الغرق لتكون ثاني سفينة تجارية يتسبب الحوثيين في غرقها بعد السفيينة " روبيمار" التي لاتزال تداعيات الكارثة البيئية التي أحدثها تسرب حمولتها تلوث بحري انتشر على امتداد 18 ميل بحري.
وأكدت مصادر في البنتاغون الأمريكي ان ميلشيا الحوثي اطلقت صاروخا في اتجاه سفينة تجارية تحمل علم ليبريا مما تسبب في اشتعال الحرائق فيها قبيل ان يتمكن طاقم السفينه وعددهم "23" من مغادرة السفينية .
من جهته أكدت الشركة المالكة للسفينة أن الأخيرة أصيبت باضرار جسيمة مما تسبب في انجرافها في البحر مؤكدة انها تتجه صوب الغرق