رئيس إعلامية حزب الإصلاح يكشف حقيقة وجود اتصالات أجراها الحزب مع المليشيات بصورة منفردة

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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نفى رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي اليوم الاربعاء وجود أي لقاءات او اتصالات من قبل حزب الاصلاح مع مليشيات الحوثي بصورة منفردة.



واوضح الجرادي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك رصدة مأرب برس بأن "‏الإصلاح جزء من مؤسسات الشرعية اليمنية وضمن مكوناتها السياسية واحزاب التحالف الوطني و قواها السياسية والميدانية ولديها رؤية سلام معلنة وواضحة تقوم على مخرجات الحوار الوطني والتوافقات السياسية والقرارات الدولية .

واعتبر الجرادي على ان قيام مليشيات الحوثي بتحشد المقاتلين الى جبهات مأرب وشبوة والساحل الغربي وتعز والضالع بانها تحركات حوثية تاتي في إطار الحملات الدعائية التي تستخدم كجزء من الحرب العسكرية.

وتابع :‏إن حديث الحوثي عن السلام تكتيك عسكري ولايرى في السلام الا خطرا محدقا يتمثل بمطالب المجتمع بحقوقه واستحقاقاته ‏لذلك يلجأ للحروب منذ ٢٠٠٤ وكلما هدأت موجة قتال اشعل موجة جديدة للسيطرة وترهيب واستلاب وسلب المجتمع.

ومضى'‏ان الذي يرفض فتح طريق للمسافر ويرفض صرف راتب موظف منذ تسع سنوات ويحشد الاطفال لجبهات القتال ويخرج الاكاديميين والباحثين لدورات القتال لهو ابعد مايكون عن السلام.

واختتم رئيس اعلامية حزب الاصلاح منشورة بالقول:‏إن السلام بما يعنيه من واجبات للمجتمع وحريات واستقرار يمثل خطرا على منهج العنف والاكراه والسطو على مقدرات المجتمع وخطرا على مصالح المافيات المسلحة واقتصاد الحرب والإتاوات ومصالح كبرى تكونت نتيجة ابتلاع مقدرات الدولة اليمنية منذ انقلاب ٢٠١٤.