موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يعلنون الإضراب رفضا للتعسفات الحوثية

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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دعا موظفو جامعة "العلوم والتكنولوجيا" في العاصمة المختطفة صنعاء، اليوم الأربعاء، إلى الإضراب عن العمل ابتداء من يوم السبت القادم 9 مارس الموافق 28 شعبان، على خلفية الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل تنظيم الحوثيين المصنف ارهابيا.

وقال الموظفين، في بيان لهم وصل مأرب برس نسخة "إن ما يجري في الجامعة هو ضمن سلسلة لتطفيش الموظفين والدكاتره لترك الجامعة"، داعيين إلى الوقوف بمسؤولية والعمل كيد واحدة لوقف ما يجري من فساد ومحاولة لهدم كل لوائح الجامعة والتلاعب بحقوق ومستحقات الموظفين وعدم احترام العاملين فيها.

وأضاف البيان، أنّ ما حصل خلال الأيام السابقة من توقيف للمستحقات الثابتة دون أي مبرر يذكر سوى التضييق على أعضاء هيئة التدريس في مستحقاتهم بغرض إذلالهم وكذلك السعي إلى تخفيض اكرامية شهر رمضان المبارك، وإنتهاء بتوقيف العلاوات والزيادات السنوية، في ظل تعامل لا أخلاقي من بعض عناصر الحراسة القضائية".

وأوضح الموظفين في بيانهم "أنهم تابعوا بصمت كلما يدور في الجامعة من تلاعب بحقوق الموظفين ودكاترة الجامعة وسوء التعامل والتعامل اللا أخلاقي الذي تقوم به الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية بداية بتصفير أرصدة الموظفين وانتهاء بالتلاعب برواتبهم وحقوقهم.

كما دعا البيان، نقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين إلى تحمل مسؤوليتها أمام هذه الانتهاكات والتلاعبات التي تحصل من قيادة الجامعة واداراتها التنفيذية بتوجيه من الحراسة القضائية".