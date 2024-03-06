حزب الإصلاح يدحض اخر تسريبات الحوثيين حول وجود مفاوضات سرية مع إيران

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفي حزب التجمع اليمني للإصلاح ما تردد من انباء حول اجراء الحزب محادثات "سرية" مع إيران بدعم من ثلاث دول خليجية فيما يبدو انه تسريب موجه من مطابخ المخابرات التابعة للميلشيا الحوثية، وتعاطت معه وكالة شيبا.

ونفى مصدر مسؤول في حزب التجمع اليمني للإصلاح لمارب برس وجود أي مفاوضات مع إيران او المليشيات الحوثية بشأن عملية السلام في اليمن وترتيبات ما بعد الحرب.

وكانت جماعة الحوثي روجت مؤخرا لوجود تقارب مع حزب التجمع اليمني للإصلاح واجراء مفاوضات غير معلنة حول القضايا المتصلة بفتح الطرق عقب اعلان محافظ مأرب فتح الطري الذي يربط المحافظة بالعاصمة صنعاء وهو ما تم دحضه جملة وتفصيلا من قبل نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح.