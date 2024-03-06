موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يعلنون الإضراب رفضا للتعسفات الحوثية حزب الإصلاح يدحض اخر تسريبات الحوثيين حول وجود مفاوضات سرية مع إيران تحرك وشيك من الحكومة الشرعية لمقاضاة الشركة المالكة للسفينة الغارقة روبيما رحالة اليمن منير الدهمي يصل منفذ الوديعة متجها الى مكة المكرمة على ظهر جمل مارب برس يرصد انحسارا لافتا لمظاهر الاحتفاء الشعبي التقليدي بحول شهر رمضان بصنعاء ومناطق الحوثيين الأخرى 24 مبدعا يفوزون بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع بنسختها الرابعة عاجل.. محكمة جنايات القاهرة تأمر بإحالة المتهم الأول في قتل اللواء اليمني حسن العبيدي الى المفتي وتحدد موعد النطق بالحكم توجيهات رئاسية بالإفراج عن عشرات المسجونين وتستثني هؤلاء تضرر 3 كابلات في البحر الأحمر يعطل 25% من تدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا رواية سلطات صنعاء حول الطريقة التي قُتلت بها الطالبة رميلة الشرعبي تثير غضب وشكوك المتابعين
نفي حزب التجمع اليمني للإصلاح ما تردد من انباء حول اجراء الحزب محادثات "سرية" مع إيران بدعم من ثلاث دول خليجية فيما يبدو انه تسريب موجه من مطابخ المخابرات التابعة للميلشيا الحوثية، وتعاطت معه وكالة شيبا.
ونفى مصدر مسؤول في حزب التجمع اليمني للإصلاح لمارب برس وجود أي مفاوضات مع إيران او المليشيات الحوثية بشأن عملية السلام في اليمن وترتيبات ما بعد الحرب.
وكانت جماعة الحوثي روجت مؤخرا لوجود تقارب مع حزب التجمع اليمني للإصلاح واجراء مفاوضات غير معلنة حول القضايا المتصلة بفتح الطرق عقب اعلان محافظ مأرب فتح الطري الذي يربط المحافظة بالعاصمة صنعاء وهو ما تم دحضه جملة وتفصيلا من قبل نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح.