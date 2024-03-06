تحرك وشيك من الحكومة الشرعية لمقاضاة الشركة المالكة للسفينة الغارقة روبيما

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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اكدت مصادر حكومية مطلعة ان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قررت فعليا مقاضاة الشركة المالكة للسفينة " روبيمار" التي غرقت قبالة سواحل جزيرة حنيش في البحر الأحمر اثر تعرضها لهجوم صاروخي من قبل ميلشيا الحوثي .

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن الحكومة اليمنية بصدد توكيل محام دولي لبدء الإجراءات المتعلقة برفع قضية على الشركة المالكة للشركة " روبيمار" استنادا لمخالفة الأخيرة للقوانين المتعلقة بالملاحة التجارية الدولية وحملها شحنة من مادة فوسفات الأمونيوم والتي يتسبب تعرضها لمياه البحر في تداعيات بيئية خطيرة .

وترجع ملكية السفينة الغارقة " روبيمار" الى شركة تدعى Golden Adventure مسجلة في جزر مارشال في المحيط الهادئ" وكانت ترفع علم بيليز اثناء مرورها في البحر الأحمر قبيل استهدافها من قبل الحوثيين بصاروخ مما تسبب في تعرضها لإضرار بالغة وغرقها لاحقا وهو ما تسبب في تسرب مادة فوسفات الامونيوم التي كانت تحملها على متنها وانتشار التلوث على امتداد 18 ميل بحري..