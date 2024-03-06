رحالة اليمن منير الدهمي يصل منفذ الوديعة متجها الى مكة المكرمة على ظهر جمل

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصل إلى منفذ الوديعة البري الرحالة منير الدهمي الذي يقوم برحلة على ظهر جمل من حضرموت التاريخ إلى مكة المكرمة لاداء مناسك العمرة..

واثناء وصولة إلى منفذ الوديعة البري كان في استقبالة جمع كبير من المواطنين والموظفين الحكوميين وفي مقدمتهم الشيخ مطلق مبارك الصيعري مدير ميناء منفذ الوديعة البري الذي عبر عن سعادته بوصول الرحال إلى منفذ الوديعة، وإن اداء مناسك العمرة بوسيلة الأباء والاجداد حدث يفخر به كل عربي كون الترحال على ظهور الإبل يعتبر جزء هام من العادات والتقاليد والموروث الشعبي للعرب عامة، وأكد الصيعري بأنه سوف يقوم بتسهيل كافة الاجراءات لنجاح هذه الرحلة وحاليا يتم التخاطب والتنسيق مع الأخوة في المنفذ السعودي لمرور الرحلة خلال الايام القادمة بإذن الله.

من جانبه عبر الرحالة منير الدهمي عن شكره وتقديرة لمدير المنفذ ولأبناء الشعب اليمني جميعا ومحافظة حضرموت وقبائلها العريقة خصوصاً على استقبالهم وتفاعلهم مع رحلته منذو انطلاقها.

وقد قام الرحالة منير الدهمي بتدشين رحلته من مدينة تريم في 25 فبراير الماضي الذي اسماها (رحلة عام الإبل) من حضرموت التاريخ إلى مكة المكرمة لاداء مناسك العمرة وإحياء للتراث العربي الأصيل ، وقد قطع الدهمي مسافة 350كم من تريم الى منفذ الوديعة ، وما زال في انتظار الموافقة من الأخوة في الجانب السعودي لاستكمال الرحلة.