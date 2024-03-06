رحالة اليمن منير الدهمي يصل منفذ الوديعة متجها الى مكة المكرمة على ظهر جمل مارب برس يرصد انحسارا لافتا لمظاهر الاحتفاء الشعبي التقليدي بحول شهر رمضان بصنعاء ومناطق الحوثيين الأخرى 24 مبدعا يفوزون بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع بنسختها الرابعة عاجل.. محكمة جنايات القاهرة تأمر بإحالة المتهم الأول في قتل اللواء اليمني حسن العبيدي الى المفتي وتحدد موعد النطق بالحكم عاجل: توجيهات رئاسية بالإفراج عن عشرات المسجونين وتستثني هؤلاء تضرر 3 كابلات في البحر الأحمر يعطل 25% من تدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا رواية سلطات صنعاء حول الطريقة التي قُتلت بها الطالبة رميلة الشرعبي تثير غضب وشكوك المتابعين عسكري برتبة عميد ركن مختطف في سجون الحوثيين بصنعاء والقبائل تتداعى لإخراجه ارتفاع أسعار النفط بعد تغلب المؤشرات على شح الإمدادات 6 أسابيع مقابل كل الأسرى.. مقترح أميركي جديد حول هدنة غزة
وصل إلى منفذ الوديعة البري الرحالة منير الدهمي الذي يقوم برحلة على ظهر جمل من حضرموت التاريخ إلى مكة المكرمة لاداء مناسك العمرة..
واثناء وصولة إلى منفذ الوديعة البري كان في استقبالة جمع كبير من المواطنين والموظفين الحكوميين وفي مقدمتهم الشيخ مطلق مبارك الصيعري مدير ميناء منفذ الوديعة البري الذي عبر عن سعادته بوصول الرحال إلى منفذ الوديعة، وإن اداء مناسك العمرة بوسيلة الأباء والاجداد حدث يفخر به كل عربي كون الترحال على ظهور الإبل يعتبر جزء هام من العادات والتقاليد والموروث الشعبي للعرب عامة، وأكد الصيعري بأنه سوف يقوم بتسهيل كافة الاجراءات لنجاح هذه الرحلة وحاليا يتم التخاطب والتنسيق مع الأخوة في المنفذ السعودي لمرور الرحلة خلال الايام القادمة بإذن الله.
من جانبه عبر الرحالة منير الدهمي عن شكره وتقديرة لمدير المنفذ ولأبناء الشعب اليمني جميعا ومحافظة حضرموت وقبائلها العريقة خصوصاً على استقبالهم وتفاعلهم مع رحلته منذو انطلاقها.
وقد قام الرحالة منير الدهمي بتدشين رحلته من مدينة تريم في 25 فبراير الماضي الذي اسماها (رحلة عام الإبل) من حضرموت التاريخ إلى مكة المكرمة لاداء مناسك العمرة وإحياء للتراث العربي الأصيل ، وقد قطع الدهمي مسافة 350كم من تريم الى منفذ الوديعة ، وما زال في انتظار الموافقة من الأخوة في الجانب السعودي لاستكمال الرحلة.