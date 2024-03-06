مارب برس يرصد انحسارا لافتا لمظاهر الاحتفاء الشعبي التقليدي بحول شهر رمضان بصنعاء ومناطق الحوثيين الأخرى

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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انحسرت مظاهر الاحتفاء الشعبي التقليدي باقتراب حلول شهر رمضان في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي كانت تتمثل في اكتظاظ الأسواق العامة وتهافت العائلات على شراء كافة مستلزمات الشهر الكريم كجزء من الطقوس الاستعدادية لاستقباله .

وتسبب تفاقم الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وانتهاج الأخيرة سياسة التجويع والنهب الممنهج للموارد المالية في الحد من المظاهر الاحتفائية التقليدية التي عادة ما تسبق حلول شهر رمضان بأيام قليلة لتشهد أسواق العاصمة صنعاء وعواصم المدن الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين تراجعا ملموسا في الاقبال الشعبي على شراء مستلزمات الشهر الكريم .

واثار اعلان الحوثيين عن صرف نصف راتب قبيل حلول شهر رمضان بعد فترة انقطاع للصرف تجاوزت ثمانية اشهر أجواء إضافية من السخط الشعبي المتصاعد الناجم عن الشعور الجماعي بتعمد جماعة الحوثي مفاقمة المعاناة الشعبية ومنع حدوث أي انفراج في الأوضاع المعيشية رغم توافر الموارد المالية الكافية.

وعبر العديد من المواطنين بصنعاء في تصريحات متفرقة لـ"مـأرب برس" عن امتعاضهم من التفاقم المتصاعد للأوضاع المعيشية وخيبة أملهم في إمكانية استشعار سلطات الأمر الواقع بصنعاء لمسئوليتها في التخفيف من حدة المعاناة الشعبية معتبرين ان اعلان الحوثيين صرف نصف راتب قبيل حلول شهر رمضان يمثل تماديا في الاستخفاف بالاحتياجات المعيشية والإنسانية الشعبية واصرارا على مواصلة سياسة التأزيم المفتعلة وخلق المبررات الواهية للاستمرار في نهب الموارد المالية العامة .