24 مبدعا يفوزون بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع بنسختها الرابعة

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس/ عبدالله العطار - خاص

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أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب اليوم، أسماء الفائزين بجائزة محافظ المحافظة للطالب المبدع في دورتها الرابعة للعام2023م، والتي تشمل سبع جوائز موزعة على 14 فرعا للعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية.

حيث جرى إعلان وتكريم 24 فائزا بالجوائز المادية، بينهم 14 فائزة من أصل 407 ممن تقدموا لنيل الجائزة في مجالات ( الابتكار والاختراع، الحفظ وتلاوة القرآن، إنتاج الوسائل التعليمية، كتابةالقصة القصيرة والمقالة، الخط والرسم، النحت، إضافة إلى الشعر ، والتطريز، والإنشاد) ، فيما حجبت الجائزة في مجال كتابة النص المسرحي؛ لعدم أهلية الأعمال المقدمة للجائزة.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ نائب وزير التربية الدكتور علي العباب ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري الطلاب والطالبات الفائزين بالجائزة في نسختها الرابعة على تميزهم وإبداعهم الذي استحقوا بموجبه هذا الفوز والتكريم.. ..مُوضِحَْين أن هذا التكريم هو تكريم لكل المبدعين في مختلف العلوم الطبيعية والتطبيقية والإنسانية، وهذه الجائزة هي إحدى الفضاءات الرحبة التي تتيح للطلاب والنشء إبراز مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة وتنميتها؛لتعود بالفائدة المرجوة على الوطن مستقبلاً .

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وأشارا إلى أن الإبداع يعتبر أحد الأهداف التربوية التي تسعى المجتمعات الإنسانية المتقدمة إلى تحقيقها، حيث يعول على المبدعين دور مهم وفعال في بناء وتنمية مجتمعاتهم في جميع المجالات التربوية والاجتماعية ،والفنية والتقنية.

ونوها إلى ما يعانيه المجتمع اليمني من مشاكل تربوية وتعليمية واجتماعية وسياسية في ظل الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، التي دمرت البنية التحتيةللبلاد، وفي مقدمتها البنية التعليمية ومقوماتها ،وأصبح لزاما على الجميع الاهتمام بالطلاب، وعلى وجه الخصوص الطلاب المبدعين.

هذا وكان النائب العباب ومعه الوكيل االباكري قد افتتحا معرضا يضم الأعمال الابتكارية والإبداعية للطلاب والطالبات من مدارس المحافظة في مختلف المديريات.. ..وطافا بأقسام المعرض مٌستَمِعَيْن من القائمين عليه إلى شرح مفصل عن المعروضات.... مبديان إعجابهما بهذا التميز والإبداع الخلّاق.

هذا وقد تخلل الحفل كلمات للأنشطة والفائزين، وعدد من الفقرات الفنية والإبداعية، وقصائد شعرية نالت استحسان الحاضرين.