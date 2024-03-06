عاجل.. محكمة جنايات القاهرة تأمر بإحالة المتهم الأول في قتل اللواء اليمني حسن العبيدي الى المفتي وتحدد موعد النطق بالحكم

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهم الأول في قضية قتل اللواء بوزارة الدفاع اليمنية حسن العبيدي، داخل شقته في بولاق الدكرور، إلى المفتي وحددت المحكمة جلسة 1 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "سكين"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وحددت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهما فوثقاه بالحبال وأسقطاه أرضًا وتناوبا على ضربه حتى سقط قتيلا، واستولوا جميعا على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا.

وفي وقت سابق، اصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة، لبيان كيفية أدائهم للجريمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.