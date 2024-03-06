عاجل: توجيهات رئاسية بالإفراج عن عشرات المسجونين وتستثني هؤلاء

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أعلنت النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاربعاء الافراج عن 340 سجينا بموجب توجيهات رئاسية.
وقالت وكالة سبأ: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اعلن النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، ورئيس واعضاء شعبة السجون، ورؤساء النيابات العامة والمتخصصة الافراج عن 340 سجينا ممن امضوا ثلاثة ارباع مدة العقوبة او نصفها من المحكومين في قضايا غير جسيمة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك".
وقالت مصادر في وزارة العدل والنيابة العامة لوكالة سبأ أن قائمة المُفرج عنهم شملت 68 سجينا ممن قضوا اكثر من ثلاثة ارباع المدة، و55 سجينا ممن امضوا نصف مدة العقوبة.
واضافت ان القائمة "شملت ايضا الافراج عن 65 سجينا في قضايا حقوق خاصة، بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية، اضافة الى الافراج عن 109 سجناء بالضمان، و 41 سجينا انهوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، فضلا عن سجينين افرج عنهما نظرا لعدم وجود اي وجه لاقامة الدعوى.
واستثنت التوجيهات الرئاسية، المحكوم عليهم بجرائم جسيمة، أو قضايا متعلقة بالإرهاب.