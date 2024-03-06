تضرر 3 كابلات في البحر الأحمر يعطل 25% من تدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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انقطعت ثلاثة كابلات تمر عبر البحر الأحمر وتوفر الإنترنت والاتصالات حول العالم .

وقالت وكالة "أسوشييتد برس" إن الكابلات المقطوعة تشمل كابل "آسيا إفريقيا أوروبا واحد" وكابل "أوروبا الهند" وكابل "سيكوم تي جي إن غولف".

ونقلت الوكالة عن شركة "أتش جي سي للاتصالات العالمية" أن انقطاع الكابلات أثر على خمسة وعشرين في المائة من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر الذي قالت إنه "مهم" لتدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا.

وبينت الشركة أنها بدأت في إعادة توجيه حركة تدفق البيانات، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن الانقطاع.

وكان الحوثيون قد اتهموا أميركا وبريطانيا، بالتسبب في خلل بكابلات الاتصالات الدولية بالبحر الأحمر.

واعلنت شركة الاتصالات العالمية HGC تلقيها مؤخرًا بلاغًا بحادثة تلف 4 كابلات من أصل أكثر من 15 كابلًا أمام سواحل اليمن.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وسبق أن حذرت الحكومة اليمنية من إمكانية تعرض الكابلات لهجوم من جانب الحوثيين المدعومين من إيران الذين قاموا بالفعل بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.