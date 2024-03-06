رواية سلطات صنعاء حول الطريقة التي قُتلت بها الطالبة رميلة الشرعبي تثير غضب وشكوك المتابعين

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أثارت الرواية التي نشرتها سلطات الحوثيين، حول ملابسات مقتل طالبة جامعية بصنعاء، غضب واستنكار وشكوك الناشطين والمتابعين.

وقال الإعلام الأمني التابع للحوثيين ان ''الطالبة رميلة الشرعبية انتحرت، ووفق الرواية التي نشرها الاعلام الامني فان الطالبة رميلة، اقدمت على إنهاء حياتها عبر قيامها بإيقاد كمية من الفحم وضعتها في صفيحة "تنكة" بداخل السيارة، وأغلقت أبواب ونوافذ السيارة واستنشقت الغاز الناتج عن الفحم، بالإضافة إلى تناولها لكمية من الحبوب المنومة، عقب تعرضها للابتزاز والتهديد من قبل شخصين، تم القبض عليهما''.

والطالبة الجامعية العشرينية رميلة عبدالملك الشرعبي، كانت تدرس بجامعة الرازي الأهلية، فارقت الحياة في منتصف فبراير الماضي بداخل سيارتها التي كانت متوقفة على جانب الطريق العام في حارة بئر زهرة بحي المجمع الصناعي بمديرية الوحدة.

ورصد مأرب برس بعضا من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت اغلبها رواية سلطات صنعاء هذه، ما هي الا محاولة لتغطية جريمة قتل، والتستر على الفاعلين، بحسب تعبيرهم.

واستغرب آخرون ما جاء في الرواية حول الطريقة التي انتحرت بها الطالبة، مستبعدين حدوث ذلك وسط الشارع دون أن يتنبه لها احد او تحترق سيارتها.

عثر سكان في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين على جثمان طالبة تدرس في جامعة الرازي اسمها "رميلة عبدالملك الشرعبي" متوفية داخل سيارتها بشارع حدة ، وذلك بعد أيام من اختفائها، وكان اخر ظهور لها يوم 12 فبراير وهي تغادر جامعتها.

والطالبة رميلة الشرعبي كانت تدرس في مستوى رابع (قسم الصيدلية)، بجامعة الرازي، وهي ابنة الدكتور عبدالملك إسماعيل الشرعبي، ووالدتها الدكتورة لنا الشرعبي.