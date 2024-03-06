تعرف على مواد غذائية بسيطة ومتوفرة تخفض خطر تطور سرطان الثدي

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تغطي استراتيجية الوقاية من السرطان مجموعة واسعة من خيارات نمط الحياة، حيث تلعب العادات الغذائية دورا حاسما.

فما هي المنتجات التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان؟.

تشير الدكتورة يلينا مانوفسكايا خبيرة التغذية في حديث لـ Pravda.Ru إلى بعض هذه المواد: