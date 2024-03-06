عطل فيسبوك.. اعتذار وإعلان مهم من ميتا مبابي يواصل تألقه ويقود باريس لهزيمة سوسييداد تاب غارات إسرائيلية عنيفة على رفح وقصف مدفعي واشتباكات في المغراقة.. تفاصيل للرجال فقط.. أطعمة ومشروبات رخيصة تغنيك عن الفياغرا جورجينا تنهي الجدل بشأن زواجها من رونالدو عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وانستغرام وماسنجر حول العالم نتنياهو يعلن عن قرار صهيوني بشأن قيود الصلاة بـ الأقصى خلال رمضان.. وأردوغان: ستواجه عقوبات وخيمة واشنطن توجه رسالة للحوثيين بشأن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر مالذي يعيق جهود واشنطن في وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر؟.. مسؤولون أميركيون يجيبون العليمي يبلغ واشنطن عن الخيار والسبيل الوحيد لوقف مغامرات المليشيات على الصعيدين الوطني والاقليمي
أفادت وكالة الشهاب الفلسطينية للأنباء، اليوم (الأربعاء)، بأن طائرات إسرائيلية تشن غارات وصفتها بالعنيفة على رفح في جنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية شنت حملة قصف عنيف على منطقة المغرافة في وسط القطاع.
وذكرت أن القصف تزامن مع اشتباكات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأشارت قناة الأقصى الفلسطينية، إلى أن طائرات هليوكوبتر إسرائيلية أطلقت النار بكثافة لإسناد قوات الجيش في الاشتباكات.
وذكرت وكالة شهاب، أن المدفعية الإسرائيلية عادت لقصف جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة