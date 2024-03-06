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غارات إسرائيلية عنيفة على رفح وقصف مدفعي واشتباكات في المغراقة.. تفاصيل

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أفادت وكالة الشهاب الفلسطينية للأنباء، اليوم (الأربعاء)، بأن طائرات إسرائيلية تشن غارات وصفتها بالعنيفة على رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية شنت حملة قصف عنيف على منطقة المغرافة في وسط القطاع.

وذكرت أن القصف تزامن مع اشتباكات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت قناة الأقصى الفلسطينية، إلى أن طائرات هليوكوبتر إسرائيلية أطلقت النار بكثافة لإسناد قوات الجيش في الاشتباكات.

وذكرت وكالة شهاب، أن المدفعية الإسرائيلية عادت لقصف جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة

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