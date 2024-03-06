للرجال فقط.. أطعمة ومشروبات رخيصة تغنيك عن الفياغرا جورجينا تنهي الجدل بشأن زواجها من رونالدو عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وانستغرام وماسنجر حول العالم نتنياهو يعلن عن قرار صهيوني بشأن قيود الصلاة بـ الأقصى خلال رمضان.. وأردوغان: ستواجه عقوبات وخيمة واشنطن توجه رسالة للحوثيين بشأن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر مالذي يعيق جهود واشنطن في وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر؟.. مسؤولون أميركيون يجيبون العليمي يبلغ واشنطن عن الخيار والسبيل الوحيد لوقف مغامرات المليشيات على الصعيدين الوطني والاقليمي سلاح الجو الأمريكي والبريطاني يشن ضربات جوية جديدة على مواقع واهداف حوثية صحيفة بريطانية شهيرة تدحض ادعاءات الحوثيين وتفجر مفاجـأة بخصوص السفيينة روبيمار الغارقة رئيس الحكومة الشرعية يظهر في شوارع وأسواق عدن دون حراسة شخصية في مبادرة غيرمعهودة لتلمس أوضاع السكان
أنهت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو حالة الجدل التي أثارتها طوال الـ24 ساعة الماضية حول احتمالية زواجها من النجم البرتغالي.
ونشرت جورجينا الاثنين عبر خاصية "القصص" على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة تبدو كأنها بطاقة لدعوة زفاف، وكتبت عليها: "غدا الساعة 7 مساء، مع إضافة صورة لقلب".
وخلال الـ24 ساعة الماضية، انتشرت العديد من التفسيرات لصورة جورجينا، تعلقت جميعها باحتمالية زواجها من رونالدو بعد ثمانية أعوام من ارتباطهما.
ولكن مع حلول ساعة الحدث مساء اليوم الثلاثاء، نشرت جورجينا فيديو قصيرا عبر خاصية "القصص" على حسابها في موقع "إنستغرام"، وكانت تروج لإحدى ماركات العطور العربية السعودية.
وقالت جورجينا في الفيديو بالعربية: "مرحبا لافيرن"، قبل أن تكمل بالإنجليزية: "أنا قادمة"، مع التنويه لمتابعة "لافيرن" ومشاهدتها عبر "سناب شات".
يذكر أن علاقة جورجينا مع رونالدو بدأت عام 2016 وأسفرت عن إنجاب طفلتين، علما بأن "الدون" لديه ثلاثة أطفال آخرين.