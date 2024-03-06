عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وانستغرام وماسنجر حول العالم

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعطل كل من تطبيق فيسبوك وإنستغرام وماسنجر عن العمل بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما شمت الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك بالعطل التقني.



وعادت تطبيقات "ميتا" الشهيرة للعمل مجدداً بعد حوالي الساعتين من التوقف بسبب مشكلة فنية.

وكان موقع "downdetecto" الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أفاد بوقت سابق بتعطل فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا لدى آلاف المستخدمين.

فقد أبلغ مئات من المستخدمين حول العالم، الموقع عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، و"إنستغرام".

كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.

كما ذكر حساب مرصد الإنترنت الذي يتتبع الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية أن فيسبوك وإنستغرام وماسنجر تواجه حالياً انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة، مشيراً إلى أن الحادث لا يتعلق بانقطاع الإنترنت.

إيلون ماسك يشمت

في المقابل، شمت الملياردير الأميركي إيلون ماسك بتعطل موقع "فيسبوك"، وكتب عبر حسابه على منصة إكس"، "إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل".



مشكلة فنية

وعلقت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك على هذا الشأن، مؤكدة وجود أعطال في فيسبوك وإنستغرام.

وكتب مدير الاتصالات في شركة ميتا، آندي ستون، عبر منصة "إكس" قائلاً "نحن على علم أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا... ونعمل على ذلك الآن".



ولاحقاً أعلن ستون، عن عودة عمل التطبيقات الشهيرة، وقال عبر منصة إكس، "تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا... لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".