واشنطن توجه رسالة للحوثيين بشأن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر بعد غرق السفينة "روبيمار" التي هاجمتها الجماعة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بلينكن، في تصريحات بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، إن "هناك هجمات يومية من قبل الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والسفينة التي هاجموها غرقت الآن في القاع"

وأضاف: "النتيجة هي أن هناك تسربا كبيرا للوقود من تلك السفينة، وهذا يخلق كارثة بيئية محتملة.

وتابع: "وفي الوقت نفسه، رأينا الحوثيين يهاجمون السفن التي تنقل الغذاء والحبوب إلى الشعب اليمني، وهم نفس الأشخاص الذين يزعم الحوثيون أنهم يمثلونهم بطريقة ما، وبالطبع، كان له تأثير كبير على الشحن حول العالم، وسيكون لذلك تأثير على الكثير من الناس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة

وذكر: "لكن في اليمن نفسه، وفي المنطقة نفسها، هناك كارثة بيئية وتأثير كبير على القدرة على إيصال الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه في اليمن.

وقال: "لذا، إذا كان الحوثيون يهتمون بمكانتهم، وسمعتهم، والطريقة التي ينظر بها العالم إليهم، فسوف يوقفون هذه الهجمات ويوقفون الضرر الفادح الذي تلحقه بالناس في المنطقة، وفي اليمن وفي جميع أنحاء العالم .

يذكر أن السفينة روبيمار، التي أصيبت بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون عليها، غرقت السبت.

وكانت السفينة التي ترفع علم بيليز والمُسجلة في المملكة المتحدة والمملوكة للبنانيين تحمل 41 ألف طن من الأسمدة، عندما أصابها صاروخ من صاروخين باليستيين أُطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، قبل ما يقرب من أسبوعين.