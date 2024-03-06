واشنطن توجه رسالة للحوثيين بشأن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر مالذي يعيق جهود واشنطن في وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر؟.. مسؤولون أميركيون يجيبون العليمي يبلغ واشنطن عن الخيار والسبيل الوحيد لوقف مغامرات المليشيات على الصعيدين الوطني والاقليمي سلاح الجو الأمريكي والبريطاني يشن ضربات جوية جديدة على مواقع واهداف حوثية صحيفة بريطانية شهيرة تدحض ادعاءات الحوثيين وتفجر مفاجـأة بخصوص السفيينة روبيمار الغارقة رئيس الحكومة الشرعية يظهر في شوارع وأسواق عدن دون حراسة شخصية في مبادرة غيرمعهودة لتلمس أوضاع السكان وزارة المالية تذرف دموع إنقطاع الموارد و تبلغ الاتحاد الأوروبي تعطل 70% من مواردها وتطالب بحلول دائمة وقابلة للاستمرارية مارب: إحتفال بالذكرى الـ 56 لكسر حصار السبعين عن صنعاء وزير الأوقاف يطالب رئيس مجلس القضاء إنشاء محاكم مستعجلة لحسم القضايا العالقة في المحاكم من الرياض.. سفير واشنطن يتحدث عن حل الصراع اليمني وتأثير هجمات الحوثيين على عملية السلام
طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر بعد غرق السفينة "روبيمار" التي هاجمتها الجماعة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال بلينكن، في تصريحات بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، إن "هناك هجمات يومية من قبل الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والسفينة التي هاجموها غرقت الآن في القاع"
وأضاف: "النتيجة هي أن هناك تسربا كبيرا للوقود من تلك السفينة، وهذا يخلق كارثة بيئية محتملة.
وتابع: "وفي الوقت نفسه، رأينا الحوثيين يهاجمون السفن التي تنقل الغذاء والحبوب إلى الشعب اليمني، وهم نفس الأشخاص الذين يزعم الحوثيون أنهم يمثلونهم بطريقة ما، وبالطبع، كان له تأثير كبير على الشحن حول العالم، وسيكون لذلك تأثير على الكثير من الناس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة
وذكر: "لكن في اليمن نفسه، وفي المنطقة نفسها، هناك كارثة بيئية وتأثير كبير على القدرة على إيصال الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه في اليمن.
وقال: "لذا، إذا كان الحوثيون يهتمون بمكانتهم، وسمعتهم، والطريقة التي ينظر بها العالم إليهم، فسوف يوقفون هذه الهجمات ويوقفون الضرر الفادح الذي تلحقه بالناس في المنطقة، وفي اليمن وفي جميع أنحاء العالم .
يذكر أن السفينة روبيمار، التي أصيبت بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون عليها، غرقت السبت.
وكانت السفينة التي ترفع علم بيليز والمُسجلة في المملكة المتحدة والمملوكة للبنانيين تحمل 41 ألف طن من الأسمدة، عندما أصابها صاروخ من صاروخين باليستيين أُطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، قبل ما يقرب من أسبوعين.