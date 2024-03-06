العليمي يبلغ واشنطن عن الخيار والسبيل الوحيد لوقف مغامرات المليشيات على الصعيدين الوطني والاقليمي

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - سبأ

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استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن ستيفين فايجن.

وتطرق اللقاء إلى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية الحوثية على الشحن البحري، وسبل احتواء تداعياتها المزعزعة للسلم والأمن الدوليين.

وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية الراسخة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة التي يحتفل البلدان الصديقان بمناسبة مرور 78 عاما على تأسيسها.

كما أثنى العليمي على التزام الولايات المتحدة المعلن بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية من أجل تحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، ووضع البلاد على طريق السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل ودعم جهود الأمم المتحدة لاحياء العملية السياسية بناء على نتائج المساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس أن دعم الحكومة، والضغوط الدولية القصوى على المليشيات الحوثية الإرهابية هي وحدها الكفيلة بوقف مغامرات المليشيات على الصعيدين الوطني والاقليمي، واحياء الأمل بامكانية العودة إلى مسار السلام المنشود.

وأشار إلى الأمال العريضة التي كان يعقدها الشعب اليمني على جهود السلام لتخفيف معاناته الإنسانية، وخصوصا الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الإرهابية الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ست سنوات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.