سلاح الجو الأمريكي والبريطاني يشن ضربات جوية جديدة على مواقع واهداف حوثية

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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شن سلاح الجو الأمريكي والبريطاني اليوم الثلاثاء عدة ضربات جوية على مواقع واهداف حوثية في محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن الضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية في، منطقة الجبانة ورأس عيسى في مديرية الصليف.