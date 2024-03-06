مالذي يعيق جهود واشنطن في وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر؟.. مسؤولون أميركيون يجيبون العليمي يبلغ واشنطن عن الخيار والسبيل الوحيد لوقف مغامرات المليشيات على الصعيدين الوطني والاقليمي سلاح الجو الأمريكي والبريطاني يشن ضربات جوية جديدة على مواقع واهداف حوثية صحيفة بريطانية شهيرة تدحض ادعاءات الحوثيين وتفجر مفاجـأة بخصوص السفيينة روبيمار الغارقة رئيس الحكومة الشرعية يظهر في شوارع وأسواق عدن دون حراسة شخصية في مبادرة غيرمعهودة لتلمس أوضاع السكان وزارة المالية تذرف دموع إنقطاع الموارد و تبلغ الاتحاد الأوروبي تعطل 70% من مواردها وتطالب بحلول دائمة وقابلة للاستمرارية مارب: إحتفال بالذكرى الـ 56 لكسر حصار السبعين عن صنعاء وزير الأوقاف يطالب رئيس مجلس القضاء إنشاء محاكم مستعجلة لحسم القضايا العالقة في المحاكم من الرياض.. سفير واشنطن يتحدث عن حل الصراع اليمني وتأثير هجمات الحوثيين على عملية السلام خبير اقتصادي بارز يكشف الوجه القاتم لتداعيات 10 سنوات من الحرب والأسباب الحقيقية وراء الإصرار على استمرار اغلاق الطرق
شن سلاح الجو الأمريكي والبريطاني اليوم الثلاثاء عدة ضربات جوية على مواقع واهداف حوثية في محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن الضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية في، منطقة الجبانة ورأس عيسى في مديرية الصليف.