رئيس الحكومة الشرعية يظهر في شوارع وأسواق عدن دون حراسة شخصية في مبادرة غيرمعهودة لتلمس أوضاع السكان وزارة المالية تذرف دموع إنقطاع الموارد و تبلغ الاتحاد الأوروبي تعطل 70% من مواردها وتطالب بحلول دائمة وقابلة للاستمرارية مارب: إحتفال بالذكرى الـ 56 لكسر حصار السبعين عن صنعاء وزير الأوقاف يطالب رئيس مجلس القضاء إنشاء محاكم مستعجلة لحسم القضايا العالقة في المحاكم من الرياض.. سفير واشنطن يتحدث عن حل الصراع اليمني وتأثير هجمات الحوثيين على عملية السلام خبير اقتصادي بارز يكشف الوجه القاتم لتداعيات 10 سنوات من الحرب والأسباب الحقيقية وراء الإصرار على استمرار اغلاق الطرق موعد أول أيام شهر رمضان هذا العام وكم ستكون عدد أيامه؟ الخدمة المدنية تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان وقف تدهور العملة ودفع منتظم للرواتب.. تفاصيل من لقاء المحرمي برئيس الحكومة بن مبارك اليمن توقع مع هيئة خليجية على اتفاقيتين.. وبن مبارك يؤكد على ضرورة الإستفادة منهما
فاجأ رئيس الحكومة الشرعية الدكتور " احمد عوض بن مبارك " سكان عدن بظهور غير معهود دون حراسة أمنية قبيل ان يلتقط العديد من الصور مع مواطنين تعرفوا عليه وسارعوا للترحيب به .
وتفقد رئيس الحكومة عدد من احياء وأسواق مدينة عدن حيث تجول في سوق "كريتر" والعديد من الأسواق الشعبيىة في العاصمة السياسية المؤقتة .
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور "سيلفي" التقطت لرئيس الوزراء مع مواطنين بسطاء وأصحاب محلات في سوق " كريتر" معتبرين ان مبادرة " بن مبارك " تثير انطباعات إيجابية عن حرصه على التلمس الشخصي لاوضاع سكان عدن والاطلاع عن كثب على طبيعة الاختلالات في منظومة البنية الخدمية الأساسية والتي تتصدر هموم ومطالب رجل الشارع العادي في عدن.