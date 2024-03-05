رئيس الحكومة الشرعية يظهر في شوارع وأسواق عدن دون حراسة شخصية في مبادرة غيرمعهودة لتلمس أوضاع السكان

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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فاجأ رئيس الحكومة الشرعية الدكتور " احمد عوض بن مبارك " سكان عدن بظهور غير معهود دون حراسة أمنية قبيل ان يلتقط العديد من الصور مع مواطنين تعرفوا عليه وسارعوا للترحيب به .

وتفقد رئيس الحكومة عدد من احياء وأسواق مدينة عدن حيث تجول في سوق "كريتر" والعديد من الأسواق الشعبيىة في العاصمة السياسية المؤقتة .

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور "سيلفي" التقطت لرئيس الوزراء مع مواطنين بسطاء وأصحاب محلات في سوق " كريتر" معتبرين ان مبادرة " بن مبارك " تثير انطباعات إيجابية عن حرصه على التلمس الشخصي لاوضاع سكان عدن والاطلاع عن كثب على طبيعة الاختلالات في منظومة البنية الخدمية الأساسية والتي تتصدر هموم ومطالب رجل الشارع العادي في عدن.