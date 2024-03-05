وزير الأوقاف يطالب رئيس مجلس القضاء إنشاء محاكم مستعجلة لحسم القضايا العالقة في المحاكم

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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طالب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة اليوم على ضرورة إنشاء محاكم مستعجلة لحسم قضايا الوقف العالقة في عدد من المحاكم، وتكامل الجهود بين الأوقاف والسلطة القضائية لاستعادة وحماية الأوقاف العامة من النهب والسلب والتعديات المتكررة.

جاء هذا خلال مناقشة وزير الأوقاف أوضاع الوقف مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ، كما ناقش الطرفان أوجه التعاون في العديد من القضايا المشتركة بين السلطة القضائية ووزارة الأوقاف والإرشاد.

واستعرض وزير شبيبة جانب من جهود الوزارة في تعزيز وحماية الأوقاف العامة، وتطوير قطاع الأوقاف بما يرقى إلى مستوى توجيهها إلى الطريق الصحيح الذي أوقفت من أجله.

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كما بحث الوزير مع رئيس المجلس مقترحات منح عدد من موظفي الأوقاف صفة الضبط القضائي في إطار هدف تعزيز الحماية المشتركة للأوقاف العامة.

من جانبه أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجهود وزارة الأوقاف والإرشاد وما تقوم به من عمل في ظل الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة، مبدياً استعداد السلطة القضائية للتعاون والتنسيق لما من شأنه حماية الأوقاف العامة وإنفاذ سيادة القانون.