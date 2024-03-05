من الرياض.. سفير واشنطن يتحدث عن حل الصراع اليمني وتأثير هجمات الحوثيين على عملية السلام خبير اقتصادي بارز يكشف الوجه القاتم لتداعيات 10 سنوات من الحرب والأسباب الحقيقية وراء الإصرار على استمرار اغلاق الطرق موعد أول أيام شهر رمضان هذا العام وكم ستكون عدد أيامه؟ الخدمة المدنية تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان وقف تدهور العملة ودفع منتظم للرواتب.. تفاصيل من لقاء المحرمي برئيس الحكومة بن مبارك اليمن توقع مع هيئة خليجية على اتفاقيتين.. وبن مبارك يؤكد على ضرورة الإستفادة منهما فصلهم عن العمل بعد دقائق من سيطرته على تويتر.. 4 من كبار الشركة يقاضون إيلون ماسك 5 خبراء من الأمم المتحدة يتوجهون الى اليمن لهذه المهمة.. وغوتيريش يتحدث عن عواقب اقتصادية وانسانية فوز جديد لـ ترامب وهذا ما سيحدث اليوم في ''الثلاثاء الكبير'' إصابة سفينة حاويات بصاروخ بالقرب من عدن.. وهذا ما حدث لها
في احتفالية نظمتها السفارة الامريكية بمناسبة العيد الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة، ومرور 78 عاما على العلاقات اليمنية -الأمريكية، جدد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فايجن، دعم بلاده للحكومة اليمنية لاستعادة الامن والاستقرار، والتنمية المستدامة.
واكد السفير ستيفن فايجن خلال الاحتفالية التي اقيمت في الرياض ، ان الهجمات الخطيرة وغير القانونية التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية، على الملاحة العالمية خلال الخمسة أشهر المنصرمة، عرّضت كل شيءٍ إيجابي تم تحقيقه في سبيل السلام للخطر..معتبراً تلك العلميات بالعمل الارهابي.
واشار السفير الامريكي، الى أهمية العمل لحل شامل للصراع في اليمن والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية سلام يمنية- يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتطرق خلال الاحتفالية التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيي الشعيبي، ووزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، الى ما شهدت علاقة البلدين من تعاون في عدة مجالات حيوية، ابرزها تعزيز أمن المنطقة عبر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ومكافحة تهريب القطع الأثرية اليمنية.