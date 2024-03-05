من الرياض.. سفير واشنطن يتحدث عن حل الصراع اليمني وتأثير هجمات الحوثيين على عملية السلام

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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في احتفالية نظمتها السفارة الامريكية بمناسبة العيد الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة، ومرور 78 عاما على العلاقات اليمنية -الأمريكية، جدد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فايجن، دعم بلاده للحكومة اليمنية لاستعادة الامن والاستقرار، والتنمية المستدامة.

واكد السفير ستيفن فايجن خلال الاحتفالية التي اقيمت في الرياض ، ان الهجمات الخطيرة وغير القانونية التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية، على الملاحة العالمية خلال الخمسة أشهر المنصرمة، عرّضت كل شيءٍ إيجابي تم تحقيقه في سبيل السلام للخطر..معتبراً تلك العلميات بالعمل الارهابي.

واشار السفير الامريكي، الى أهمية العمل لحل شامل للصراع في اليمن والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية سلام يمنية- يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتطرق خلال الاحتفالية التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيي الشعيبي، ووزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، الى ما شهدت علاقة البلدين من تعاون في عدة مجالات حيوية، ابرزها تعزيز أمن المنطقة عبر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ومكافحة تهريب القطع الأثرية اليمنية.